Omezení prodeje klasických aut podle Havlíčka tvrdě dopadne na český průmysl

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) zkritizoval reformu trhu s emisními povolenkami či normu, která prakticky znemožňuje prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Schválily ji ve středu ministři životního prostředí členských států EU. Zdaleka to nebude mít očekávaný dopad na ekologií, ale tvrdě rozhodnutí dopadne na český průmysl, uvedl Havlíček na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání stínové vlády hnutí ANO.

Státy EU se shodly na sadě klíčových návrhů, které mají přispět ke splnění klimatických cílů evropského bloku pro rok 2030. Ministři životního prostředí ve středu nad ránem po více než patnáctihodinovém jednání podpořili emisní reformu či normu ohledně prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Shodli se také na vzniku fondu kompenzujícího lidem zpoplatnění emisí z vytápění budov či dopravy, v němž má být 59 miliard eur (1,45 bilionu korun) na období let 2027 až 2032. Českým domácnostem ohroženým energetickou chudobou to podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) přinese celkem 35 miliard korun.

Ministři se přes snahu několika států včetně Itálie či Slovenska o odklad termínu shodli na výrazném zpoplatnění jakýchkoli emisí skleníkových plynů z nově prodávaných aut od roku 2035, které je vnímáno prakticky jako jejich zákaz. "V roce 2035 nekončí prodej aut se spalovacími motory, auta dál, pokud budou mít čisté alternativní palivo, mohou být prodávána," popsala po jednání kompromis dohodnutý na základě německého návrhu Hubáčková. Rok 2035 navíc nemusí být definitivní, neboť unijní státy se shodly na tom, že Evropská komise v roce 2026 zhodnotí, zda je v silách EU tohoto cíle opravdu dosáhnout či zda jej například odložit.

"Fakticky to znamená, že se začnou zdražovat ve velmi krátké době osobní vozy se spalovacími motory. Nebude to mít zdaleka dopad na ekologii, jak se očekávalo, ale bude to mít tvrdý dopad na český průmysl," uvedl Havlíček. "Emisní povolenky se budou vztahovat rovněž na komerční objekty a rodinné domy, energie se tím pádem zdraží pro majitele všech těchto nemovitostí. Emisní povolenky budou platit i na silniční dopravu, zvednou se opět ceny pohonných hmot," dodal stínový ministr průmyslu.

Česká vláda měla podle předsedy ANO Andreje Babiše prosadit v EU pozdější termín zákazu spalovacích motorů. Postup kabinetu označil za skandální a na twitteru ve středu uvedl, že bude žádat vysvětlení od premiéra Petra Fialy (ODS). Podle Fialy ale kabinet dosáhl zmírnění dopadů zákazu na Česko. Babiš mohl ještě jako premiér vyjednat pro Česko lepší podmínky sám, napsal Fiala na twitteru.

Před úterním odletem na summit NATO v Madridu premiér poznamenal, že Česko se zákazem spalovacích motorů od roku 2035 ve striktní podobě není spokojeno. Načasování podle něj není správné ve chvíli, kdy spousta lidí má obavy z budoucnosti a čelí zvýšeným cenám energií a pohonných hmot.