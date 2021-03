On-line pořídíte i auto. Bezpečný nákup nabízejí Auto ESA

Stávající epidemiologická situace a s ní spojená vládní nařízení mají nejen ekonomické dopady. Firmy a obchodníci hledají nové cesty, jak se i v této specifické době bezpečně dostat k zákazníkům a zachovat kontinuitu svého podnikání. Výjimkou nejsou ani prodejci aut; Auto ESA začaly již loni prodávat vozy on-line.

"Vlastně lze říct, že i přes zpřísnění vládních nařízení máme stále otevřeno. Vyberete auto, vložíte ho do košíku, objednáte a my vůz vyčistíme, vydezinfikujeme, připravíme veškeré dokumenty a dovezeme vám jej až domů. Samozřejmě je možné auto převzít i na našich pobočkách, které nyní plní úlohu výdejních okének jako u každého jiného e-shopu," vysvětluje jednoduchý princip Jáchym Knedlhans, obchodní ředitel společnosti Auto ESA.

Součástí on-line prodeje je i nadále možnost vybraný vůz před zakoupením vyzkoušet a důkladně projet. Příjemný pro zákazníky může být i benefit daný okolnostmi - jako u jiných internetových nákupů i v tomto případě platí 14denní lhůta na vrácení zboží. Že Češi nejsou konzervativní a nový způsob prodeje automobilů vítají, potvrzuje fakt, že návštěvnost webu Auto ESA poslední týdny narostla o cca 20 procent.

Bezpečnost zákazníků i zaměstnanců

Aby byl on-line nákup vozidel bezpečný, a autobazar tak neohrozil své zákazníky ani vlastní zaměstnance, přistoupil již dříve k razantním hygienickým opatřením a nastavil vlastní postupy ochrany zdraví, které jsou mnohdy nad rámec stávající legislativy.

"Než se auto dostane k zákazníkovi, prochází mimo jiné kompletním postřikem dezinfekcí veškerých povrchů, a navíc se v něm nechává po dobu 15 minut působit speciální UV lampa, která účinně zlikviduje možné bakterie a viry. Tento postup samozřejmě opakujeme po každé prohlídce vozu a vždy, když je to třeba," říká Jáchym Knedlhans. Do čištění a dezinfekce vozů Auto ESA investují měsíčně cca milion korun. To ale není vše.

"Bez našich zaměstnanců bychom samozřejmě mohli vymýšlet různé obchodní modely, ale jen těžko bychom je uvedli v běžnou praxi. Kromě toho, že oceňuji flexibilitu a vstřícnost našich zaměstnanců, s níž reagují na momentální situaci svého zaměstnavatele, si neméně ceníme zdraví každého z nás. Například roušky a respirátory nosí naši provozní pracovníci již od loňského září. Stejně tak netestujeme zaměstnance nárazově například pouze v pondělí, ale plynule, aby byly pokryty všechny směny v rámci provozu na takzvaně krátký - dlouhý týden," popisuje metodiku antigenního testování víc než 500 pracovníků Knedlhans z Auto ESA.

Společnost od září loňského roku za ochranné pomůcky, dezinfekce a pravidelné testování utratila více než 800 tisíc korun. Právě svému pečlivému přístupu přičítá i fakt, že se žádná z poboček autobazaru nestala ohniskem nákazy.