OPEC+ zřejmě prodlouží snížení těžby do června

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci včetně Ruska pravděpodobně prodlouží dohodu o snížení těžby do poloviny roku 2020. Tvrdí to zdroje agentury Reuters. Zástupci OPEC se sejdou na jednání ve Vídni 5. prosince, poté budou následovat rozhovory se skupinou dalších států v čele s Ruskem známou jako OPEC+. Nyní platná dohoda, kterou země uzavřely, aby podpořily vyšší ceny ropy, má vypršet v březnu 2020.

Saúdové usilují o stabilizaci cen poté, co se rozhodli uvést na burzu svou obří státní ropnou firmu Saudi Aramco. Snahy nejdůležitějšího člena OPEC podle Reuters podporuje i vůdčí producentský stát mimo OPEC, tedy Rusko. Jeho prezident Vladimir Putin si podle agentury vytvořil úzký vztah se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem a nebude toto tři roky trvající přátelství chtít ohrozit.

Do ruského státního rozpočtu navíc díky dohodě podle šéfa ruského fondu přímých investic přiteklo více než 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun), které stabilizovaly ruskou ekonomiku. Aramco by mělo vstoupit na burzu v prosinci a pro úspěch jeho primární veřejné nabídky (IPO) by případný pokles ceny nebyl žádoucí.

Zdroje Reuters uvádějí, že nejsou pravděpodobné další škrty. Těžařské státy ale podle nich budou chtít vyslat trhům zprávu, že jsou jednotné.

Podle analytičky Amrity Senové z think-tanku Energy Aspects, který sleduje politiku OPEC a saúdskou ropnou politiku, nemusí ovšem pouhé prodloužení stávajícího snížení produkce cenu podpořit dostatečně. "Trh očekává další snížení a prodloužení škrtů do konce roku 2020," řekla Senová agentuře Reuters.

Skupina OPEC+ od letošního ledna snižuje svou ropnou produkci o 1,2 milionu barelů denně. Výjimku z dohody mají tři členské státy OPEC - Írán, Libye a Venezuela. Cena severomořské ropy Brent se i díky tomuto opatření v současnosti pohybuje kolem 62 dolarů za barel.