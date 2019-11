Ostravskou huť situace kolem italské ocelárny neovlivní

Situace kolem italské ocelárny Ilva, od jejíž koupě odstoupila společnost ArcelorMittal, bývalou huť společnosti v Ostravě neovlivní. Shodli se na tom tuzemští odborníci a analytici. Právě kvůli převzetí ocelárny Ilva musel ArcelorMittal prodat ostravskou huť a ocelářské firmy v Rumunsku, Severní Makedonii, Itálii, Lucembursku a Belgii, aby splnil podmínku Evropské komise.

Ostravskou huť získala společnost Liberty Steel. Prodej byl dokončen v létě a česká firma změnila název na Liberty Ostrava. ArcelorMittal, který je největším světovým producentem oceli, v pondělí oznámil, že od koupě ocelárny Ilva ustupuje proto, že jí italská vláda odebrala dříve dohodnuté záruky imunity před trestním stíháním v souvislosti se znečištěním způsobeným továrnou firmy.

ArcelorMittal se na koupi italské ocelárny dohodl loni. Ilva sídlí v jihoitalském městě Taranto, regionu s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v zemi, a má kolem osmi tisíc zaměstnanců. Závod je největším producentem oceli v Evropě. Aktuální oznámení ArcelorMittalu nabývá účinnosti po 30 dnech. Firma uvedla, že do té doby se mají o výrobu a zaměstnance postarat komisaři, kteří v podniku vykonávali zvláštní správu.

Vláda nedodržela slib

Ředitel Ocelářské unie Daniel Urban řekl, že situaci vnímá tak, že italská vláda nedodržela to, co dříve ArcelorMittalu slíbila. "Nelze se tedy asi divit tomu, že z toho firma vystupuje," podotkl. "Na transakci, při které získala od ArcelorMittalu ostravskou huť společnost Liberty, nemá podle mých informací oznámení žádný vliv," uvedl.

Podle analytika Finlordu Borise Tomčiaka se obecně celý ocelářský průmysl v Evropě nachází v nelehké situaci. "I ostravské ocelárny musely letos omezit produkci. Ceny oceli klesají a konkurence z Asie je stále silnější. Odstoupení od nákupu italské ocelárny ze strany ArcelorMittal signalizuje, že nadnárodní ocelářské giganty už nechtějí jít do rizikovějších evropských projektů. Očekávané výnosy jim totiž nepokrývají náklady. Přímý dopad na ostravské hutě to mít nebude," sdělil.

Právní ochrana

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň míní, že je možné, že by bývala ostravská huť byla prodána novému majiteli, i kdyby ji k tomu nedonutily orgány EU. "Prodeje fungujících podniků jsou poměrně běžné," uvedl. "V otázce ocelárny IIva můžeme být stále svědky strategické hry a silných mediálních vyhlášení ve snaze donutit protistranu ke změně postoje. Rozhodne až příštích 30 dnů," dodal. Ve středu má s manažery ArcelorMittalu jednat italský premiér Guiseppe Conte.

Slibovaná právní ochrana by poskytla manažerům společnosti ArcelorMittal imunitu před stíháním souvisejícím s plánem čištění ocelárny. Vládnoucí Hnutí pěti hvězd (M5S) však bylo proti imunitě s tím, že by to bylo nepoctivé vůči místním obyvatelům, kteří kvůli znečištění mohou mít vážné zdravotní problémy.

ArcelorMittal slíbil investovat stovky milionů eur do zlepšení ochrany životního prostředí v závodě. Chtěl však záruky, že nebude čelit žalobám místních obyvatel nebo zaměstnanců kvůli negativním dopadům na zdraví. V roce 2012 byli dřívější majitelé ocelárny obviněni, že v oblasti způsobili ekologické a zdravotní problémy. O tři roky později firma skončila pod zvláštní správou.