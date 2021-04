Paliva v Česku od minulého týdne zdražila, podle analytiků se trend zastaví

Ceny pohonných hmot v Česku znovu vzrostly. Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil od minulé středy o deset haléřů na průměrných 31,27 Kč/l. Litr nafty se prodává v průměru za 29,55 koruny, což je o sedm haléřů více než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Ceny pohonných hmot v ČR rostou přibližně od poloviny ledna. V týdnu od 10. do 17. ledna zdražil benzin nejvýrazněji za posledních nejméně deset let, a to o 81 haléřů. Od poloviny ledna stoupla průměrná cena benzinu o více než tři koruny a nafta je dražší o více než dvě koruny. Podle analytiků se trend postupně zastaví, důvodem je vývoj cen na trhu s ropou.

"V nejbližším týdnu očekáváme stagnaci cen benzinu i nafty, případně nepatrné zdražení o několik haléřů. Následně v polovině dubna může přijít i mírné zlevnění. Cena ropy Brent poklesla za poslední dva týdny ze 70 na současných 64 dolarů za barel," sdělil analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Analytik společnosti Purple Trading Štěpán Hájek připomněl, že čerpací stanice reagují na změny na ropném trhu mnohdy až s několikatýdenním zpožděním. "Zlevnění, nebo alespoň zpomalení růstu cen bychom měli očekávat v nejbližších dnech. Se zlevněním však příliš nepomáhá kurz koruny na páru s americkým dolarem, který se přiblížil hodnotě 22,3 koruny za dolar," uvedl.

V dolarech se pohonné hmoty obchodují na komoditní burze v Rotterdamu. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v ČR levnější. "Tento týden zasedá ropný kartel OPEC a měl by rozhodnout o produkční politice na tento měsíc, nicméně nejspíše nedojde ke změně. Ceny pohonných hmot by tak měly v nejbližších týdnech spíše stagnovat," dodal Hájek.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda podotkl, že ceny pohonných hmot neporostou také díky tomu, že se podařilo během necelého týdne odblokovat Suezský průplav, který blokovala kontejnerová loď Ever Given. "Důvodem poklesu cen ropy na světovém trhu, k němuž docházelo už před zablokováním Suezu v úterý minulý týden, jsou zhoršené vyhlídky ohledně rychlosti postupu vakcinace," dodal.

V meziročním srovnání je benzin o 3,21 koruny na litru dražší, za naftu motoristé platili před rokem o 1,47 koruny méně.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 30,97 Kč. Jde tak o jediný kraj, kde se průměrná cena Naturalu ještě drží pod 31 korunami za litr. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji, litr tam je v průměru shodně za 29,21 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí znovu pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 31,62 Kč. Nafta se tam tankuje za 30,20 Kč za litr. V žádném jiném regionu se průměrná cena dieselu přes 30 korun nedostala.