Pardubická Explosia loni dosáhla rekordní čistý zisk 216 milionů korun

Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střelivo, měla loni podle výroční zprávy rekordní zisk 216 milionů Kč při tržbách 1,421 miliardy Kč. Zisk po zdanění se meziročně zvýšil o 41 procent, tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží vzrostly o 13 procent. ČTK to zjistila z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil ze 163 milionů na 276 milionů korun.

Jak společnost uvedla v tiskové zprávě již dříve, největší poptávka je po střelném prachu. "Abnormální zájem vnímáme také u celospalitelných hnacích náplní, což souvisí s válkou na Ukrajině. Do válkou zasažené oblasti jsme poslali buď napřímo nebo zprostředkovaně zboží, jehož hodnota dosahuje necelé pětiny obratu společnosti. Pozadu za prachy a hnacími náplněmi ovšem nezůstává ani prodej trhavin," uvedl předseda představenstva Radomír Krejča.

Kromě vojenské oblasti, které se v současné době daří zvláště vlivem války na Ukrajině, přispívá k dobrý výsledkům i výroba pro civilní sektor. Explosia produkuje velké množství průmyslových trhavin, prostřednictvím úseku Fospol nabízí komplexní služby při těžbě v kamenolomech. Součástí výroby jsou také produkty, které využívají například speciální jednotky policie nebo armády.

Explosia exportuje své výrobky do zemí Evropské unie i dalších států. Vývoz v roce 2022 dosáhl 72 procent produkce, loňský podíl není známý. Společnost má dva prodejní sklady v Krmelíně na Frýdeckomístecku a Lužné u Rakovníka

Od roku 2002 firmu stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert. Společnost na konci roku zaměstnávala 585 lidí, což bylo o 23 více než rok předtím.

Letos pardubické společnosti Synthesia a státní Explosia uzavřely memorandum o spolupráci, jehož cílem je rozšíření společných aktivit firem při navyšování objemu výroby munice Explosie a produkce nitrocelulózy od Synthesie. Explosia plánuje do zvýšení výroby investovat až dvě miliardy korun do roku 2026, další miliardu chce do zvýšení produkce dát také Synthesia.