Pětina plateb v Česku není uhrazená včas

Pětina plateb v České republice není uhrazená včas, některé účty zůstanou nezaplacené. V důsledku toho se české firmy více než loni potýkají s poklesem zisků (40 procent), investic (20 procent) a se zvyšováním cen (17 procent). Desetina majitelů připouští ohrožení vlastního podniku. Vyplývá to z výsledků celoevropského průzkumu platební morálky pro inkasní společnost EOS Group.

"Tuzemským firmám se ve srovnání s evropským průměrem daří stále o něco lépe. Domnívám se, že je to způsobeno vyspělostí české ekonomiky, která se v mnoha aspektech přibližuje ekonomikám západním. V Evropě o přežití kvůli nesplaceným pohledávkám bojuje více než každá sedmá společnost, v Chorvatsku dokonce každá čtvrtá. Opožděné platby nejvíce ohrožují podnikání ve východních zemích, kde se situace oproti loňskému roku zhoršila," uvedl jednatel inkasní agentury EOS KSI Vladimír Vachel.

Návratnost peněz si firmy zajišťují mimo jiné prostřednictvím spolupráce se společností specializující se na poskytování inkasních služeb. Vymožené peníze pak využívají především k úhradě vlastních dluhů (69 procent). Podle Vachela je hlavním motivem snaha se připravit na recesi. Dále finance investují také do vytváření nových pracovních míst (43 procent), nebo na výzkum a vývoj (30 procent).

Investice do výzkumu a vývoje mohou podle Vachela firmám přinést konkurenční výhodu po stránce úspor, v inovativních produktech, nebo i v zachycení trendu a rozvoji nových technologií. Společně se snížením dluhové zátěže se tyto investice mohou značně vyplatit v případě krize, a to za předpokladu, že je firmy směřují do správných oblastí, dodal Vachel.

Skupina EOS uskutečnila průzkum platební morálky ve spolupráci s Kantar TNS na jaře roku 2019. Dotázala se ve 3400 firmách ze 17 evropských zemí. V každé zemi bylo 200 firem dotazováno na všechny aspekty spojené s platebními transakcemi a obecně na ekonomické trendy v dané zemi.