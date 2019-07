Počet osobních bankrotů byl letos nejnižší

V Česku bylo letos v červnu vyhlášeno 926 osobních bankrotů, o 341 méně než v květnu a zároveň nejméně v tomto roce. Návrhů na osobní bankrot přibylo 1379 na 2227, což je nejvíce od konce roku 2013. Vyplývá to z údajů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. V červnu začala platit insolvenční novela s mírnějšími podmínkami pro oddlužení.

"Počet návrhů na osobní bankrot se v červnu zvýšil na 2,5násobek květnového počtu. Důvodem je novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti na začátku června a která umožňuje oddlužení širší skupině obyvatel. Očekáváme, že vyšší počet podávaných návrhů na osobní bankrot ještě nějakou dobu přetrvá a následně se v řádu několika měsíců zvýší i počet vyhlašovaných osobních bankrotů," komentovala čísla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Počet návrhů na osobní bankrot se v celé ČR sice meziměsíčně zvýšil v průměru o 163 procent, v jednotlivých krajích ale panovaly značné rozdíly. Ve Zlínském kraji vzrostl počet návrhů na osobní bankrot téměř 4,5násobně, z 34 na 150 návrhů. V Moravskoslezském kraji vzrostl počet návrhů na osobní bankrot o 249 procent, z 82 na 286 návrhů. Nejméně se počet návrhů zvýšil v Karlovarském kraji, a to o 65 procent. Následoval Jihočeský kraj s růstem o 78 procent.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 12.588 osobních bankrotů, o 571 méně než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 13.867 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 876 více. Počet osobních bankrotů se tak meziročně snížil o čtyři procenta a počet návrhů na osobní bankrot se naopak o 13 procent zvýšil.

Letos na začátku června začala platit insolvenční novela, která zmírnila podmínky oddlužení. Lidé mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.