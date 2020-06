Počítače a komponenty od ledna podražily až o patnáct procent

Počítače a jejich komponenty na českém trhu od začátku roku podražily o pět až 15 procent. Ve většině případů se zdražení pohybuje v řádu stokorun, maximálně do 1000 korun. Důvodem je oslabení koruny k dolaru a euru i vyšší náklady související s dovozem z Asie a omezení výroby kvůli koronaviru. V dalších měsících ceny dál mírně porostou. Vyplývá to z informací obchodníků i výrobců.

Slabá koruna se do cen promítá postupně, protože velcí obchodníci měli vysoké skladové zásoby. "Od konce loňského roku jsme se snažili co nejvíce předzásobit a náš sklad naplnit na maximum. Doposud jsme prodávali především naše skladové zásoby. Ty se už ale nyní v některých segmentech zmenšují a od dodavatelů už dostáváme nové ceníky," řekla novinářům mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.

Podle největšího obchodníka s elektronikou Alza.cz ceny PC a komponentů od počátku roku vzrostly zhruba o osm až 15 procent. "Důvodem je především změna kurzu koruny k dolaru, která se téměř okamžitě promítla u komodit obchodovaných v zahraničních měnách, a také vysoká cena letecké dopravy. Dalším významným faktorem bylo i omezení výroby v důsledku covid-19 a nedostatek některého zboží," uvedla mluvčí Kateřina Daňková.

V první polovině března došlo v důsledku globální koronavirové krize podle produktového manažera Lenovo Pavla Janicha ke skokovému oslabení kurzu koruny o osm procent. U průměrného notebooku by to odpovídalo zvýšení koncové ceny o 1300 korun. "Skutečný dopad je prozatím mírnější, zhruba poloviční, zejména velké řetězce měly nakoupené zásoby ještě z období silné koruny, které kvůli uzavření prodejen nevyprodaly. I přes mírné posílení kurzu koruny z posledních týdnů zůstává jeho volatilita vysoká a lze očekávat další pozvolný růst cen, a to zejména z důvodu dopadu covid-19 na výrobní závody dodavatelů základních komponentů pro výrobu PC," dodal.

Poptávka pro noteboocích určených pro domácí i firemní použití zaznamenala u Lenova v březnu a dubnu raketový růst, v porovnání se stejným obdobím loni o více než 40 procent. Nemožnost sociálního kontaktu pak přinesla přímo boom poptávky po herních noteboocích, kde od začátku roku v porovnání s loňskem poptávka vzrostla o dvě třetiny. "Díky výhodným nákupům herních komponentů od výrobců procesorů a grafických karet jsme v Lenovu byli schopni nabídnout mnohem výkonnější a navzdory kurzu koruny i levnější herní notebooky a jako leader trhu zaznamenáváme dokonce několikanásobný nárůst prodejů oproti roku 2019," doplnil Janich.

Podle nákupního rádce Heureka.cz se v březnu a dubnu vyšplhal prodej notebooků až na dvojnásobek proti loňsku. Prodej stolních PC se pak zvýšil o 30 procent. Poptávka po tabletech stoupla o 80 procent.