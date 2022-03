Podle ekonoma čeká trhy s obilím kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu šok

Ruská invaze na Ukrajinu by mohla zničit globální trhy s obilím tak hluboce, že by to mohl být největší šok v zásobování za několik desetiletí. Uvedl to na twitteru zemědělský ekonom Illinoiské univerzity Scott Irwin. Cena pšenice je nyní nejvyšší od roku 2008 a za celý týden směřuje k růstu o rekordních 40 procent, napsala agentura Bloomberg.

"Jsem přesvědčen, že to bude největší nabídkový šok na světových trzích s obilím za mého života," uvedl Irwin. Svět podle něj zoufale potřebuje, aby zemědělci v letošním roce oseli více ploch. V krátkodobém horizontu ale podle něj nejde dělat nic jiného než zvýšit cenu obilí natolik, aby se usměrnila poptávka.

Před válkou se Ukrajina a Rusko společně na globálním obchodu s pšenicí podílely více než čtvrtinou a s kukuřicí pětinou. Ceny těchto základních plodin prudce rostou kvůli obavám z narušení dodávek v době, kdy globální ceny potravin již stouply na rekordy. Obě země jsou také významnými dodavateli ječmene a slunečnicového oleje.

Růst cen potravin trápil spotřebitele po celém světě ještě před válkou Ruska s Ukrajinou. Pěstování plodin zhoršilo extrémní počasí, zatímco nedostatek pracovníků a vyšší náklady na dopravu narušily dodavatelské řetězce. Světové zásoby obilí jsou také velmi napjaté, takže jakékoliv delší narušení dodávek z Ruska nebo Ukrajiny může narušit trhy na několik let.

Válka uzavřela hlavní přístavy na Ukrajině a přerušila dopravní spojení. Boje také ohrožují výsev a výsadbu plodin v nadcházejících měsících. Obchod s Ruskem byl převážně zastaven, protože kupující se obtížně orientují ve složitých sankcích a narážejí na prudce rostoucí náklady na přepravu.