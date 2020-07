Podnikatelé vládě navhnou 30 možností, jak oživit ekonomiku

Podnikatelské svazy předloží vládě zhruba 30 návrhů na oživení hospodářství. Budou žádat například platby daně z přidané hodnoty (DPH) jen ze zaplacených faktur. Na středeční tiskové konferenci to řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dodal, že skončilo období, kdy firmy potřebovaly okamžitou pomoc státu. Stimulovat bude dále třeba do konce roku jen některá odvětví, například cestovní ruch, který bude potřebovat přímé dotace a marketingovou podporu Česka jako turistické destinace.

Vláda krizi podle Dlouhého zvládla dobře. Pochopitelný je podle něj i plánovaný schodek státního rozpočtu 500 miliard korun. Jako problémový se ale ukázal stav státní správy, která nedokáže takové situace řešit. Podle Dlouhého je potřeba státní správu "odbyrokratizovat".

Samotná Hospodářská komora připravila podle Dlouhého 20 návrhů na oživení hospodářství. Stát by měl například podpořit firmy s nepřetržitým provozem, tedy ty, které přes krizi dál fungovaly. Program Antivirus to podle něj řeší jen částečně, přesto by se však měl prodloužit do konce roku. Mezi další návrhy patří například odklad pojistného bez penalizace.

Dlouhý také uvedl, že státní pomoc byla hlavně sociálně motivovaná. Antivirus zajišťuje, aby firmy nemusely zaměstnance propouštět. Peníze z programu Pětadvacítka jsou podle něj de facto jen jinou formou podpory v nezaměstnanosti, nesměřovaly na podporu podnikání. Další pomoc je složena z úvěrů.

"Tyto peníze podnikatelé vrátí do státního rozpočtu. A protože jsou úročené, tak i s úroky. Ale aby mohli podnikat, platit daně do státní kasy, potřebují k tomu od vlády dobré podmínky," řekl Dlouhý.