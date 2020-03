Podnikatelům by kvůli koronaviru mohly jít z EU čtyři miliardy

Stát zřejmě přesune čtyři miliardy korun z evropských operačních programů na podporu podnikatelů kvůli dopadům šíření koronaviru. Novinářům to řekl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Byly by podle něho použity tak, že se zapojením komerčních bank by podnikatelé mohli mít k dispozici kolem 40 miliard korun. V pátek ministr mluvil o přesunu dvou miliard korun z evropských fondů.

"Začali jsme okamžitě jednat s Evropskou komisi a budeme přesměrovávat zdroje z operačních programů určené pro určité účely v podnikatelském segmentu, které v tuto chvíli nejsou nezbytně nutné pro realizaci. V tuto chvíli hrajeme o čtyři miliardy korun," uvedl Havlíček.

Peníze by se podle něho rozdělovaly zřejmě prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a mohly by sloužit jako záruka. Ve spolupráci s komerčními bankami by mohly přinést asi desetinásobek. "Ze čtyř miliard korun získáme 40 miliard pro podnikatele," dodal Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu už připravilo bezúročné půjčky od půl milionu do 15 milionů korun, o které mohou podnikatelé požádat přes ČMZRB. Program počítá mimo jiné s ročním odkladem splátek a splatností dva roky. Předpokládají se i dotace záruční a rozvojové banky drobným podnikatelům a komerční úvěry. Další opatření na podporu podnikatelů se týkají prominutí pokut souvisejících s podáváním například daňových přiznání a kontrolních hlášení.

V pondělí vláda projedná návrh ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterého by se mohlo ošetřovné vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den.