Podniky se připravují na brexit, chtějí dohodu s EU

Britské podniky se s velkými obavami chystají na plánovaný odchod země z Evropské unie a vyzývají vládu, aby zabránila brexitu bez dohody. Británii už teď kvůli nejistotě kolem brexitu, zpomalování růstu globální ekonomiky a napětí v mezinárodních obchodních vztazích hrozí hospodářská recese. Brexit bez dohody by mohl hospodářskou situaci v zemi ještě zhoršit.

Britský premiér Boris Johnson slíbil, že do konce října vyvede Británii z Evropské unie, a to v případě potřeby i bez dohody s EU. Před negativními dopady brexitu varují podniky z různých odvětví, od maloobchodu po výrobu automobilů.

"Brexit bez dohody by měl okamžitý a devastující dopad na automobilový průmysl, podkopal by konkurenceschopnost a způsobil nevratné a vážné škody," uvedl minulý měsíc šéf britského Svazu výrobců a prodejců automobilů (SMMT) Mike Hawes.

Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v letošním druhém čtvrtletí snížil o 0,2 procenta. Vykázal tak první pokles od roku 2012. To vyvolalo obavy z recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Podle zprávy společnosti IHS Markit z minulého týdne údaje o vývoji podnikatelské aktivity signalizují, že britská ekonomika ve třetím čtvrtletí klesla o 0,1 procenta. Někteří analytici nicméně předpokládají, že HDP se ve třetím kvartálu vrátil k růstu.

Vyhlídky britské ekonomiky by však mohl výrazně zhoršit případný brexit bez dohody. Před příchodem recese v takovém případě varovala například poradenská společnost KPMG. Ta minulý měsíc předpověděla, že HDP Británie by v příštím roce v případě brexitu bez dohody klesl o 1,5 procenta. Británie je pátou největší ekonomikou na světě.

"Britská ekonomika je teď na křižovatce," uvedla hlavní ekonomka britské pobočky KPMG Yael Selfinová. "Navzdory problémům, jako je zpomalující globální ekonomika, má britské hospodářství potenciál během příštích 12 měsíců zesílit. Brexit bez dohody by to však mohl zhatit a spustit v Británii první recesi za deset let," dodala.

Převládá pesimismus

Nedávný průzkum Konfederace britského průmyslu (CBI) ukázal, že britské podniky jsou ohledně svých vyhlídek nejpesimističtější za téměř osm let. "Hlavním úkolem zůstává dosáhnout dohody, která dokáže projít parlamentem, bude přijatelná pro EU a ochrání naši ekonomiku. Opuštění EU bez dohody jen prohloubí nejistotu a poškodí naši ekonomiku," uvedla hlavní ekonomka CBI Rain Newtonová-Smithová.

Z nedávného průzkumu Federace malých podniků (FSB) vyplývá, že negativní dopady případného brexitu bez dohody očekává téměř 40 procent malých podniků. Většina z nich zároveň uvedla, že se na tuto možnost nedokáže připravit. "Je znepokojivé, že řada malých firem se (na brexit bez dohody) nepřipravila, nebo zjistila, že se připravit nedokáže," řekl šéf FSB Mike Cherry.

Sdružení britských maloobchodníků (BRC) uvedlo, že maloobchodníci sice dělají vše, co je v jejich silách, aby se na brexit bez dohody v termínu 31. října připravili, ale jejich možnosti jsou v tomto směru omezené. Britský maloobchod už dříve upozornil, že brexit bez dohody by mohl způsobit výpadky v zásobování. Podobné obavy vyjádřil i zpracovatelský průmysl, jehož továrny by se mohly potýkat s nedostatkem potřebných součástek.

Británie by v případě absence dohody přišla o neomezený přístup na jednotný evropský trh a její obchodní vztahy s EU by se řídily podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). To by mohlo znamenat výrazné narušení dosud volného pohybu zboží a služeb v důsledku nových cel, kontrol a administrativy.