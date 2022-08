Podpořte dobrou věc, a navíc můžete získat sen každého milovníka hudby: reproduktor Bang & Olufsen v barvách ukrajinské vlajky

Češi od začátku ruské invaze poslali na pomoc Ukrajině víc než čtyři miliardy korun a přispívají dál. Vyplývá to z informací největších organizátorů sbírek.... více

Český premiér

Fiala považuje za nutné zapojit do obnovy Ukrajiny české firmy

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje za nutné dělat vše pro to, aby se do poválečné rekonstrukce Ukrajiny mohly zapojit české firmy a další subjekty. Řekl to v... více