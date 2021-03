Pohonné hmoty v Česku dál zdražily, benzin nad 31 korun za litr

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily, cena benzinu stoupla nad 31 korun za litr. Nejprodávanější benzin Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 31,17 Kč, před týdnem byl o 38 haléřů levnější. Nafta zdražila od minulé středy o 26 haléřů na 29,48 koruny za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny paliv sleduje.

Ceny pohonných hmot v Česku rostou přibližně od poloviny ledna. V týdnu od 10. do 17. ledna zdražil benzin nejvýrazněji za posledních nejméně deset let, a to o 81 haléřů. Od poloviny ledna stoupla průměrná cena benzinu o více tři koruny a nafta je dražší o více než dvě koruny.

V meziročním srovnání je benzin o 2,16 koruny na litru dražší, za naftu motoristé před rokem platili o 0,73 koruny na litru méně.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 30,86 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 29,09 Kč/l. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 31,58 koruny. Nafta se tam tankuje za 30,15 koruny za litr.