Pohonné hmoty v Česku za týden zlevnily o několik desítek haléřů

Ceny pohonných hmot v Česku za týden klesly. Benzin Natural 95 zlevnil o 26 haléřů na průměrných 37,40 koruny za litr. Nafta se prodává v průměru za 36,19 koruny za litr, což je o 41 haléřů méně než minulou středu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Před rokem platili řidiči za litr benzinu o 1,50 koruny více, za diesel o dvě koruny více. Do cen paliv se loni touto dobou už promítl začátek ruské invaze na Ukrajinu. Ceny paliv, zejména pak nafty, by podle analytiků měly klesat i v příštím týdnu.

Ceny pohonných hmot tlačí dolů vývoji na burze v Rotterdamu, kde v druhé polovině února ceny mírně poklesly, a rovněž silná koruna, uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Upozornil na to, že nafta, jejíž ceny jsou tak už nižší než v den začátku války na Ukrajině, stále zlevňuje rychlejším tempem díky mohutnému předzásobení Evropy před začátkem embarga na dovoz ruských ropných produktů. Nižším cenám nafty pomáhá také teplejší zima, díky čemuž je slabší poptávka po topné naftě.

Vývoj na trhu podle analytika XTB Jiřího Tylečka naznačuje, že by mírný pokles ceny paliv na čerpacích stanicích mohl pokračovat i v příštích dnech. "Pokles by se měl primárně týkat cen dieselu, který by reflektoval nižší ceny v Rotterdamu na konci února. V případě benzinu není situace tak příznivá a středovým scénářem je brzká stagnace ceny," řekl Tyleček.

Ceny paliv by neměly bezprostředně zdražovat ani kvůli nečekaného přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba do Polska, tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Připomněl, že Polsko už předtím odebíralo od Ruska pouze zlomek objemu ropy v porovnání s předchozími měsíci. V příštích sedmi dnech by podle něj měly pohonné hmoty v ČR zlevňovat v rozsahu kolem 20 haléřů na litr.

Nejlevnější benzin je nyní v Ústeckém kraji. Litr tam stojí v průměru 36,88 koruny. Za naftu se platí nejméně ve Zlínském kraji, a to průměrně 35,41 koruny. Naopak nejdražší pohonné hmoty nabízejí čerpací stanice v Praze. Benzin je v hlavním městě v průměru za 38,64 Kč/l, nafta za 38,20 Kč/l.

Pohonné hmoty v ČR zlevňovaly vytrvale od konce loňského října. V prvních dnech letošního roku pak ceny rostly, následně začaly kolísat.