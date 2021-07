Pojištění auta z domova a za pár minut? Jde to!

Řešíte změnu nebo sjednání nového pojištění auta a nechce se vám číst a srovnávat jednotlivé pojišťovny? Máme pro vás jednoduché řešení.

Snad každá pojišťovna dnes nabízí pojištění také aut. A to ať už povinné nebo havarijní pojištění. Pokud jste ale podobné pojištění někdy sjednávali tak víte, že to není zase tak jednoduchá věc. Každá pojišťovna totiž funguje trochu jinak a má jiné sazebníky na pojištění. U jedné tak můžete mít povinné ručení za 1700 ročně, a za to samé auto u jiné pojišťovny zaplatíte přes 3 000 Kč. Znamená to tedy, že je ta drahá pojišťovna špatná?

Rozhodně ne. Má jen jinak nastavené kalkulačky, rizika a výpočty pojištění auta. I proto se vyplatí porovnat více pojišťoven a nezůstat jen u jednoho návrhu. Málokdo má ale čas na to, aby obešel i třeba jen pět pojišťoven a udělal si srovnání. A přitom jich máme v České republice registrováno přes padesát. Že si možná vzpomenete stěží na deset? Nejste sami. Nicméně každá z pojišťoven, která poskytuje pojištění aut, musí mít tzv. pojistné podmínky, ve kterých je uvedeno, co pojišťuje, způsob odškodnění, různé možnosti a varianty pojištění. I když tedy obejdete jen pět poboček, z každé si můžete odnést klidně několik variant řešení vašeho pojištění.

Pak už jen stačí si vzít v práci na několik dní volno, pročíst si pojistné podmínky a porovnat jednotlivé nabídky, které jste si přinesli domů. Že se vám do toho nechce? Není divu. Nicméně je ještě jedna varianta, která vám ušetří hodiny a dny čtení a zkoumání. A tou je srovnání pojišťoven a sjednání pojištění auta online. Pojďme se podívat, jak to funguje.

Dobrý srovnávač má ve své databázi minimálně deset pojišťoven a má možnost porovnání pojistných podmínek, což je už mnohdy zahrnuto přímo v kalkulačce. Vaším úkolem pak je zadat údaje o vozidle a o vás, jako o pojistníkovi. Pojistník je ten, na koho bude smlouva napsána. Do formuláře se tedy zadávají také jeho bonusy - počet měsíců bez nehody. Čím vyšší toto číslo je, tím levnější pojištění budete mít. Nejste totiž pro pojišťovnu tak velké riziko jako řidič, který měl v posledních letech několik autonehod. A pokud počet měsíců neznáte, pracovník srovnávače vám ho rád zjistí.

Vyplnit tuto tabulku zabere doslova pět minut. A pokud se s pojištěním nechcete dále zabývat, stačí jen zakliknout, že chcete být kontaktováni pracovníkem, který si vás vyzpovídá a pošle vám nejvhodnější nabídku. Nicméně chcete-li si s s pojištěním a jeho srovnáním pohrát sami, nic vám nebrání prozkoumat kalkulačku a přidávat si různá doplňková pojištění, měnit limity a ušít si pojistku na míru. Kalkulátor ve srovnávači vám pak vyhodnotí nejlevnější nabídku, která odpovídá vám zadaným požadavkům.

Je tedy jen na vás, kolik času chcete trávit nad pojištěním vašeho auta. Může to být několik dní, hodin, ale také klidně pět minut v pauze na kafe. A čas, který tím ušetříte, můžete věnovat sami sobě. Na druhou stranu, máte-li povahu výzkumníka, bude pro vás studování pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven lahůdkou, kterou se nenecháte ujít. Jak tedy naložíte se svým časem?