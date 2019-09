Pojišťovací trh Lloyd's of London v pololetí zvýšil zisk

Britský pojišťovací trh Lloyd's of London v pololetí zvýšil zisk před zdaněním na 2,3 miliardy liber (67,2 miliardy korun) z 600 milionů ve stejném období loni. To je nárůst o 283 procent. Ke zlepšení hospodaření přispěly vyšší zisky z investic a omezení slabších aktivit, uvedl podnik. Ten sdružuje syndikáty pojišťoven a zaměřuje se na speciální pojištění a zajištění.

Lloyd's of London utrpěl v letech 2017 a 2018 hluboké ztráty kvůli přírodním katastrofám, jako jsou hurikány, tajfuny a požáry, upozornila agentura Reuters.

Čisté příjmy z investic se v pololetí zvýšily na 2,3 miliardy liber z 200 milionů před rokem. Hrubé předepsané pojistné stouplo o 1,7 procenta na 19,7 miliardy liber.

Poměr nákladů a nárokovaných škod proti pojistnému, což je měřítkem ziskovosti pojišťoven, se zhoršil na 98,8 procenta z 95,5 procenta. Čím níže je ukazatel pod 100 procenty, tím větší je ziskovost pojišťovny. Překročení hranice 100 procent znamená ztrátu.

Lloyd's of London tvoří téměř 100 pojišťovacích syndikátů, což jsou v podstatě menší pojišťovny, které fungují v rámci jednoho trhu. Lloyd's of London slouží hlavně k pokrytí specifických rizik v rámci podnikové sféry. Běžné pojistné produkty pro masový trh nenabízí.

Služby trhu Lloyd's of London využívají klienti ve více než 200 zemích světa. Vlastní kanceláře má zhruba ve 30 státech. Počátky seskupení sahají do roku 1689, kdy tehdejší Lloyd's Coffee House nabízel služby hlavně majitelům lodí a dalším obchodníkům. Dnes Lloyd's of London pojistí rizika spojená s těžbou ropy, ale například i nohy fotbalových hvězd.