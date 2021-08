Pokud firmy budou pokračovat v nových trendech práce na dálku, lze očekávat zajímavé změny, hlavně v rozložení obyvatel mezi venkovem a městem

Pro mladé rodiny s dětmi bude pronájem nutností, protože na vlastní bydlení bude potřeba opravdu silné finanční zázemí.

Reality? Dnes se opravdu najde kupec na vše.

"Požadavek bank úvěrovat maximálně osmdesát procent ceny nemovitosti znamená, že v Praze na byt o ploše sto metrů čtverečních budou potřeba nejméně dva miliony korun vlastních zdrojů," říká Tomáš Jelínek, výkonný ředitel realitní společnosti Century 21.

Společnost CENTURY 21 právě slaví padesát let, do Česka přišla v roce 2008 z americké Kalifornie. Jaká byla její cesta k českým zákazníkům?

Společnost založili realitní makléři Art Bartlett a Marsh Fisher, kteří v roce 1971 otevřeli svou první kancelář v Orange County v Kalifornii. Koncem sedmdesátých let už byli jedničkou na americkém realitním trhu, a to jak v objemu realitních transakcí, tak i nabízených služeb. Přišel rok 1987, kdy byla společnost s 850 kancelářemi ve Francii největší realitní sítí v Evropě. V další dekádě proběhla expanze do Číny, a konečně v roce 2008 zahájila provoz česká centrála. Aktuálně se úspěšně usazujeme v Německu, ve Slovinsku a v Chorvatsku.

Když se řekne nákup bytu, asi v každém z nás to vyvolá nějaký pocit. U většiny pravděpodobně ten, že už tak vysoké ceny dál rostou, problém s dostupností je už i u stavebního materiálu. Jak toto ovlivňuje vaši práci?

Tato otázka má souvislost především s celou situací okolo covidu-19. Když na začátku roku 2020 začala pandemie, byli jsme jedni z mála optimistů na realitním trhu. Osobně jsem předpokládal, že celá situace včetně výrazného omezení možnosti cestovat povede k návratu k základním hodnotám, mezi které patří i bydlení. A na rozdíl od zbytku trhu a odborníků z České národní banky či dalších firem, které očekávaly pokles cen jako po roce 2008, jsme cítili velký apetit Čechů nakupovat nemovitosti a investovat do pevných hodnot. Stejně jako do míst, kde mohou lidé trávit volný čas, tedy do chat a chalup. A už léto loňského roku nám dalo za pravdu.

Jak se to projevilo?

Nejen odložená poptávka, ale právě i prozření, že cestování za hranice už nebude tak snadné, vedlo k raketovému nárůstu cen rekreačních objektů - až o šedesát procent. Nezastavil se ani zájem o nemovitosti, ačkoli centrální banka upozorňovala, že ceny jsou výrazně vyšší, než jaká je skutečná hodnota. Tak zkrátka fungují pravidla trhu, protože nemovitostí je nedostatek a zájem o ně je veliký. Není to samozřejmě jen covidem-19, ale také dostupností peněz a vývojem demografické křivky - "Husákovy děti" jsou aktuálně v nejlepším investičním věku. A co se týče cen a dostupnosti stavebního materiálu, jde o ryze český problém, který je myslím ještě hodně přeceňován. Vidím to spíš jako záležitost marží v souladu se stoupající cenou práce, kterou vnímáme jako daleko větší problém, protože kvůli onemocnění covid -19 výrazně ubylo levných pracovních sil z východu.

Jaká jsou podle vás největší aktuální témata domácího realitního trhu?

V první řadě jde opravdu o nedostatek bydlení, které by bylo dostupné běžným občanům. Přiznejme si, že u nás se vydělává na bydlení téměř nejdéle v celé Evropě. Před covidem to bylo přes jedenáct let, nyní to bude ještě asi o rok déle. Pro srovnání, v Německu si na stejný byt vydělávají 4,5 roku.

V čem je problém?

Stěžejním tématem je zcela neexistující státní bytová politika a jakákoli bytová strategie státu. Například ve srovnání s Rakouskem nebo i Polskem jsme posledních třicet let promrhali. S tím přímo souvisí raketový vzestup cen stavebních parcel, vysoká daňová zátěž a jistě i dlouhý proces stavebního řízení, který nový stavební zákon určitě nezrychlí. Nedomnívám se, že by velkou změnu způsobilo i nově podporované družstevní bydlení nebo dokonce snahy některých měst opět vykupovat byty do svého vlastnictví. Lze tedy předpokládat, že i nadále ceny porostou, ačkoliv asi méně skokově, než tomu bylo za poslední dva roky. Ale stále jsou lokality, kde jsou nemovitosti již nad svou tržní hodnotou a tam dojde k mírnému ochlazení. Rozhodně ne ale k nějakému zásadnímu cenovému propadu.

Zmínil jste rostoucí zájem také o rekreační objekty, tedy chaty a chalupy. Platí zde, že opravdu každé zboží má svého kupce a prodávají se i dřív hůře prodejné objekty?

Trend nákupu rekreačních objektů vidíme od roku 2019, ale takto razantní, zhruba 35procentní nárůst zájmu a až šedesátiprocentní růst cen jsme opravdu nečekali. Při správně nastavené ceně se tyto objekty prodávaly ihned po první prohlídce. Chaty bez pozemku se nyní prodávají za dvacet tisíc korun za metr čtvereční, chalupy v dobrém stavu se bez problému prodávají za šedesát tisíc korun za metr čtvereční. A ty nejlepší objekty, třeba horské apartmány, klidně za 100 až 150 tisíc korun za metr čtvereční. Takže ano, opravdu se dnes najde kupec na vše. Připisuji to změně zákaznického chování po pandemii, a také demografickému vývoji.

Kdo si chalupy kupuje nejčastěji?

Našimi nejčastějšími klienty kupujícími chalupy a apartmány jsou lidé ve věku 40 až 50 let, kteří se vracejí k životnímu stylu svých rodičů. A generace jejich rodičů se chalup naopak zbavuje. Typický příklad je rodina, která v Praze prodá 3+1, koupí si už jen malý byt a k tomu nemovitost na horách, samozřejmě s dobrým internetem. V Praze si tedy drží pouze zázemí pro dny, když je opravdu potřeba fyzicky zajít do kanceláře. V souvislosti s covidem se tato množina lidí obrovsky zvětšila, a pokud firmy v nových trendech práce na dálku budou pokračovat, lze očekávat ještě zajímavé změny, hlavně v rozložení obyvatel mezi venkovem a městem.

U nás je dlouhodobým trendem bydlení vlastnit, na Západě ale stále velká část populace - v Německu dokonce celá polovina - bydlí v nájemním bytě. Čeká i nás tento trend?

Toto je složité přesněji predikovat. Nájemní bydlení prošlo značným vývojem a v době pandemie došlo k poklesu nájmů o 13,5 procenta, v centru Prahy ale i o padesát procent - kvůli odlivu cizinců, menší migraci za prací i snížení počtu vysokoškolských studentů na prezenčním studiu. Takže nabídka nájemního bydlení je dnes bohatší a výrazně se zvedá i jeho kvalita. Díky propadu AirBnB se také uvolnila řada velmi zajímavých bytů v centru Prahy. V Česku je vlastnictví nemovitosti něco jako tradice a skoro osmdesát procent dospělých v něm bydlí nebo to plánuje. Díky tomu bude i nadále nájemní bydlení stále jen doplňkem, nikoli standardem. Ale samozřejmě tato skupina lidí poroste - hlavně pro mladé rodiny s dětmi to bude nutná forma bydlení, protože v budoucnu na vlastní bydlení bude potřeba opravdu silné finanční zázemí.

I kvůli požadavkům hypotečních bank?

Jistě. Hlavně kvůli požadavku bank úvěrovat maximálně osmdesát procent ceny nemovitosti, což znamená, že v Praze na byt o ploše sto metrů čtverečních budou potřeba nejméně dva miliony korun vlastních zdrojů. Jistým motorem by mohla být nová generace "Z" (mileniálové), kteří netrpí takovou touhou něco vlastnit a sdílení věcí je pro ně samozřejmější než právě pro populaci, která se narodila za socialismu.

Jaký je váš recept na úspěch v českém konkurenčním prostředí?

Česká republika je v ohledu nemovitostního trhu velmi specifická. Je tu sice velké množství makléřů, ale skoro polovinu nemovitostí prodávají samoprodejci. Obojí je ale nutné dát do uvozovek. Co týče samoprodejců, tam jsme opravdu světovým unikátem, protože tolik jich nenajdeme snad nikde na světě. Velký počet makléřů je také matoucí údaj, neboť jde o lidi, kteří mají živnost, ale není tím řečeno, kolik nemovitostí a jakou kvalitu služeb nabízejí. Klíčem k úspěchu na tomto trhu je být jiný, a především spolehlivější. Toto klientům můžou nabídnou hlavně franšízové sítě, protože dohlížejí na kvalitu služeb svých kanceláří, a především dodávají makléřům dostatečné vzdělání v oboru. Zajišťují přísun novinek a mají zdroje inovací. Úspěch v realitách dnes znamená být spíše projektovým manažerem, který musí umět on-line marketing, umí pracovat s moderními technologiemi, jako je 3D scan, drony, videoprohlídky, zajistit dobré právní služby, ale třeba i stěhování, rekonstrukci či homestaging. Výjimkou není zajištění wifi a dodavatele energií, včetně projektu na dobíjecí stanici pro elektromobil. Makléř samozřejmě toto všechno neumí, ale my mu potřebné nadstavbové služby pro jeho klienty zajistíme a on je správně klientovi dodá. Makléř je pak spolehlivým partnerem při změně bydlení a to samotné zprostředkování prodeje a nákupu nemovitosti je jen část firemní činnosti.

Letos kromě 50. narozenin můžete oslavit i první místo v žebříčku nejrychleji rostoucí společnosti v počtu nových franšíz, překonali jste i americké fastfoodové a obchodní řetězce.

Ano, rosteme na celém světě, ale i na českém trhu. Letos jsme otevřeli už pětadvacet nových kanceláří a do konce roku ještě další určitě otevřeme. Nejde nám ale o živelný růst a své nové partnery velmi obezřetně vybíráme. Největším tahákem je pro řadu zájemců kvalitní akademie, tedy naše vlastní firemní vzdělávání, a také funkční a efektivní marketing, kde se soustředíme především na on-line prostředí. Díky své strategii najít u každého jeho potenciál a ten rozvíjet máme i stoprocentní úspěch našich start-upů. Pro mnohé zájemce o pozici makléře i majitele kanceláří jsme cesta k jejich osobnímu úspěchu.

Mgr. Tomáš Jelínek, MBA (48 let)

Vystudoval fyziku, následně absolvoval jazykový kurz angličtiny v Melbourne.

Dříve pracoval v Zepter či Generali na pozici zemského ředitele.

S ženou vychovává tři děti, volný čas tráví na horách - v zimě lyžováním, v létě turistikou.

Životní motto: "Těžká místa obejdeme a pokračujeme k vrcholu."