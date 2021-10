Potenciál nových technologií ve finančním sektoru je obrovský, povedou ke stimulaci ekonomiky i ke spokojenějším zákazníkům

Inovace v oblasti finančních technologií (FinTech) zažívají v posledních letech nebývalý boom umocněný mimo jiné i celosvětovou pandemií. O postpandemických trendech, vývoji a výzvách v tomto odvětví a v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) hovořili v minulém týdnu na summitu Huawei Intelligent Finance Summit ve Vídni představitelé společností CIO (IDG) a Huawei spolu se zástupci významných finančních institucí a FinTech lídry.

Globální pandemie COVID-19 dramaticky proměnila celosvětovou ekonomiku a připravila finančnímu průmyslu řadu nových výzev. Rozdílná měnová a fiskální politika jednotlivých zemí měla za následek vysokou proměnlivost finančního trhu. Finanční průmysl však na tyto změny musí flexibilně reagovat, vyrovnávat se s novými scénáři a formami obchodu a přizpůsobovat se jim. Právě s tím pomáhají nová řešení postavená na technologiích 5G, umělé inteligence (AI) či internetu věcí (IoT), na jejichž vývoji a integraci do systémů svých zákazníků a partnerů dlouhodobě spolupracuje společnost Huawei. Využití technologických řešení ve finančním sektoru již nyní stimuluje nové obchodní scénáře a urychluje rozvoj finančního průmyslu a jejich význam se bude do budoucna nadále zvyšovat.

Nové scénáře služeb a obchodní modely v digitálním, inteligentně propojeném světě

Dr. Barbara Kolmová, ředitelka rakouského ekonomického centra a viceprezidentka generální rady rakouské centrální banky, při úvahách o budoucnosti bankovního sektoru poukázala na to, že "očekávání spotřebitelů jsou velká a existuje poptávka po rychlých a personalizovanějších finančních službách. Vzhledem k tomu, že internet věcí (IoT) a trend elektronických transakcí v reálném čase začínají prostupovat do bankovního sektoru, budou mít zásadní význam bezpečné technologie, jako například spolehlivé systémy identity. Zatímco konec placení v hotovosti v dohledné době nastat nemusí, digitální měny centrální banky by mohly být zavedeny jako praktická paralelní alternativa."

To, že banky musejí reflektovat masivní přesun zákazníků do on-line prostředí, potvrdil i Łukasz Januszewski, člen představenstva Markets/IB, Raiffeisen Bank International AG. Zároveň uznal, že digitální transformace je nevyhnutelná a nezbytná. "Svět se jednoznačně digitalizuje a je důležité udržet si odolnost, mít technologie a partnery, kteří vás v tom mohou podpořit." Huawei předpovídá, že bude do roku 2025 připojeno do ekosystému IoT více než 100 miliard zařízení a právě narůstající počet zákazníků v online prostředí vede k vysoké poptávce po nových službách a obchodních modelech. "Mobilní zařízení se stávají nejlepší platformou pro inovaci zákaznických služeb a interní spolupráci, budou vznikat nové modely služeb. Průzkumy ukazují, že se počet bezkontaktních plateb ve světě zvýšil za poslední rok a půl o více než 40 %, což zahrnuje utrácení on-line i mobilní finanční převody," uvedl Aykan Čang-lej, finanční ředitel společnosti Huawei pro střední a východní Evropu.

Řešení a vize pro lepší budoucnost finančních podniků

Podle ředitele pro digitální transformaci FSI Huawei Ronalda Wrighta Raffenspergera mohou digitální technologie umožnit finančním institucím silný růst. "Nejlepší cestou vpřed pro finanční instituce je plně využít cloudových nativních řešení, vybudovat optimální infrastrukturu prostřednictvím technologických inovací, zrychlit digitální a inteligentní konvergenci a vybudovat agilní digitální platformu. Dále pak prohloubit odvětvové scénáře, urychlit důvěryhodný přenos dat prostřednictvím scénářů umožněných technologiemi, využití potenciálu, který nabízí data, a podporovat průmysl a inkluzivní financování. A za třetí, agregovat software jako službu (SaaS), vybudovat otevřený ekosystém pro všechny scénáře a povolit finanční služby založené na scénářích," vysvětlil.

Společnost Huawei zahájila své podnikání v odvětví Fintech před deseti lety. Do dnešního dne Huawei poskytla své služby více než 2 000 zákazníků v tomto sektoru ve více než 60 zemích a regionech a mezi její zákazníky se řadí 47 ze 100 největších světových bank. Společnost Huawei a její partneři nepřetržitě poskytují svým klientům konkurenceschopná finanční ICT řešení a pomáhají finančním institucím zvládat bezpočet výzev napříč všemi fázemi digitální transformace.

HIFS (Huawei Intelligent Finance Summit) byl uspořádán poprvé v roce 2013 a nyní je jednou z vlajkových událostí společnosti Huawei na téma finančních technologiích ve spojitosti s ICT. Na letošním summitu se sešlo více než 150 účastníků z předních finančních institucí a podniků v zemích střední a východní Evropy a severských regionů, včetně Raiffeisen Bank International AG, Erste Group AG, OTP Bank, Orange Business, T-Systems, Atos a analytické společnosti IDC atd.