Potraviny nakoupí Češi ve státní svátky 5. a 6. července ve všech obchodech

Češi budou moct nakoupit bez omezení jak v pátek 5. července, na který připadá Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tak i v Den upálení mistra Jana Husa v sobotu 6. července. Na prodloužený víkend lidé nakupují více zboží na grilování, roste také poptávka po zmrzlinách a nápojích. Vyplývá to z vyjádření obchodních řetězců.

Na zmíněné svátky se nevztahuje zákaz prodeje ve větších obchodech, který platí třeba o Vánocích či Velikonocích. Také on-line supermarkety nyní očekávají velký zájem o objednávky, a to například do chatových oblastí.

"Nárůst zájmu předpokládáme tento čtvrtek o 15 procent vyšší ve srovnání s běžným čtvrtkem," řekla mluvčí řetězce Globus Aneta Turnovská. Rozšířili nabídku zmrzlin a nápojů, vyšší zájem bude podle Turnovské především o potraviny a zboží na grilování. Stejný trend pozorují také řetězce Lidl či Tesco. "Očekáváme zvýšený zájem o sortiment spojený s grilováním, který zahrnuje maso na gril, klobásy, rostlinné alternativy, sýry a omáčky," uvedla za Tesco Iva Pavlousková.

Na vyšší nápor zákazníků se připravují také v prodejnách řetězce Billa. Stejně jako všechny ostatní řetězce budou mít běžně otevřeno i po dobu státních svátků. "Očekáváme přirozeně vyšší počet zákazníků ve čtvrtek a následně i po tři dny prodlouženého volna. Na zvýšený nápor zákazníků jsme připraveni a zejména čerstvých potravin máme na skladech dostatek," řekla za Billu Dana Bratánková.

Více zákazníků kromě kamenných prodejen očekávají také rozvážkové služby. "Lidé se přesouvají na chaty nebo chalupy či do prázdninových kempů, takže roste zájem o objednávky do regionů nebo chatových oblastí," uvedla mluvčí on-line supermarketu Rohlík.cz Denisa Morgensteinová. Více objednávek do regionů zaznamenává také e-shop Košík. Podle mluvčího obchodu Františka Brože je to dané také tím, že roste pokrytí on-line supermarketů v regionech po Česku.

Ze zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno na Štědrý den, první i druhý svátek vánoční, Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce. Během zbývajících státních svátků, kam kromě 5. a 6. července spadá také 17. listopad, Velký pátek a 1. květen, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.