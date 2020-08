Povolte spolupráci s Huawei, žádá Qualcomm americkou vládu

Americký výrobce procesorů Qualcomm žádá vládu USA o udělení povolení ke spolupráci s čínským technologickým gigantem Huawei. Při zachování současných opatření uvalujících restrikce na obchod i vzájemnou spolupráci hrozí, že potenciální miliardové výdělky skončí v rukou zahraničních konkurentů. Qualcomm chce společnosti prodávat své čipsety Snapdragon, uvádí The Wall Street Journal.

Americké restrikce sužují čínskou firmu Huawei již déle než rok. Poté, co prezident Spojených států Donald Trump dosáhl umístění Huawei na černou listinu v květnu loňského roku, přišla společnost o možnost obchodovat s americkými partnery bez explicitního souhlasu vlády USA. V praxi toto rozhodnutí odřízlo čínského giganta od klíčových softwarových komponentů, kterými jsou například služby Google, ovšem i od dodavatelů stěžejního hardware. Ruce pryč od Huawei museli dát i výrobci procesorů Intel či Qualcomm. Právě Qualcomm nyní začíná obracet.

Společnost žádá o udělení výjimky pro prodej čipsetů, které by byly použity při výrobě 5G telefonů Huawei. Vedení Qualcomm uvádí, že zákaz přihrál zahraničním konkurentům trh v hodnotě osmi miliard dolarů, z čehož těží zejména tchajwanská společnost MediaTek Inc. a jihokorejský Samsung Electronics Co. O stejnou výjimku již před půl rokem požádala společnost Google, povolení se jí ale zatím získat nepodařilo.

Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou se v posledních měsících rapidně vyostřují. Trumpova administrativa soustavně podniká kroky k omezení vlivu čínských společností na americké půdě a nabádá spojence k obdobnému přístupu. Začátkem srpna rozšířila vláda novou iniciativu Clean Networks, jejíž cílem je vyřadit z datových sítí veškeré elementy spojené s Čínskou lidovou republikou. S reakcí okamžitě přišla mezinárodní nezisková organizace Internet Society (ISOC), která vyjádřila svůj nesouhlas s tím, že by vlády měly "diktovat podmínky internetových sítí s ohledem na politická, spíše než na technická kritéria". Uvolnění současné politicky vyhrocené situace je proto nasnadě v případě, že Trump v podzimních volbách neobhájí prezidentský mandát.