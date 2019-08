Powell: Fed uskuteční patřičné kroky k udržení hospodářského růstu

Americká centrální banka (Fed) uskuteční patřičné kroky k udržení hospodářského růstu ve Spojených státech. Uvedl to šéf Fedu Jerome Powell v projevu na každoročním setkání světových centrálních bankéřů v americkém horském letovisku Jackson Hole. Nedal však jasně najevo, zda Fed příští měsíc přikročí k dalšímu snížení svých úrokových sazeb.

Powell poukázal na přibývající důkazy zpomalování růstu světové ekonomiky a naznačil, že k tomuto zpomalování přispívá nejistota spojená s obchodní politikou prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl nicméně, že ekonomika USA si celkově i nadále vede dobře.

Fed koncem července snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 2,00 až 2,25 procenta. Bylo to první snížení úroků od prosince 2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi od 30. let minulého století.

Trump nyní centrální banku tlačí k výraznějšímu snižování úroků. Začátkem tohoto týdne vyzval Fed, aby během krátké doby snížil základní úrok minimálně o jeden procentní bod. Příští zasedání centrální banky se bude konat 17. a 18. září.