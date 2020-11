Pozitivní zprávy nejen ze světa byznysu a podnikání

Rychlý přehled novinek o obecně prospěšných aktivitách firem na českém trhu. Podpora kultury, ekologie, ale i zajímavé události poslední doby.

Hyundai boduje v designu i ekonomických žebříčcích

Hyundai potvrzuje globální vedoucí postavení v oblasti automobilového designu. Důkazem je zisk tří prestižních ocenění Red Dot Award 2020 v sekci designových konceptů včetně titulu "Best of the Best" v kategorii "Mobilita a doprava". Tuto cenu získala automobilka za progresivní koncepční elektromobil Hyundai "Prophecy". Porota soutěže Red Dot dále jmenovala studii elektromobilu "45" a elektricky poháněné koncepční nákladní vozidlo "Neptune" s palivovými články "vítězi" ("Winners") v sekci designových konceptů. Silnou pozici Hyundai na světových trzích navíc potvrzuje výsledek analýzy společnosti Interbrand, podle které vzrostla celková hodnota značky Hyundai meziročně o 1 procento na 14,3 miliardy USD, což jí vyneslo na 5. místo mezi globálními automobilovými značkami a 36. místo celkově.

Hornbach opět podpořil ekologické projekty

V již 12. ročníku soutěže E.ON Energy Globe byly rozdány ceny za ekologické projekty. Ty jsou tříděny do pěti kategorií a výherce jedné z nich opět podpořila společnost Hornbach. Ta je partnerem soutěže pravidelně již od roku 2016. Letos darovala výherci kategorie Stavba - gastroenterologické a geriatrické klinice Fakultní nemocnice Olomouc - poukaz na 50 000 korun. Zároveň Hornbach odměnil hlasující z řad veřejnosti tisícikorunou. Celkem tak v pěti ročnících soutěže společnost rozdala více než 150 000 korun na rozvoj dalších projektů.

Jsou známi vítězové národní soutěže Chléb roku 2020

Navzdory překážkám spojených s opatřeními proti koronavirové epidemii letos již po šestadvacáté v Pardubicích vybrali pekařští odborníci vítěze prestižní národní soutěže Chléb roku. V pěti soutěžních kategoriích dle přísných a propracovaných kritérií posoudili kvalitu více než osmi desítek vzorků chleba pekáren z celého Česka. Vítězství v kategorii Chléb roku 500-800 g si odnesla pekárna United Bakeries Praha a jejich Konzumní chléb. První místo za Chléb bez hranic připadlo společnosti Penam, pekárna Ostrava-Martinov za Sladový chléb. Výsledky národní soutěže byly vyhlášeny na začátku října symbolicky v Břevnovském klášteře v Praze, za účasti například ministra zemědělství Miroslava Tomana či Dany Večeřové, prezidentky potravinářské komory.