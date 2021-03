Pozitivní zprávy nejen ze světa byznysu a podnikání

Rychlý přehled novinek o obecně prospěšných aktivitách firem na českém trhu. Podpora kultury, ekologie, ale i zajímavé události poslední doby.

Nový život pro viniční usedlost Hercovka v Praze

Nadace VIA v rámci 13. ročníku dvouletého programu Místo, kde žijeme podpoří Spolek Holešovičky, který plánuje obnovit komunitní život na nevyužívaných pozemcích kolem viniční usedlosti Hercovka v Praze. "Tým získá grant ve výši až 500 000 korun, odborné semináře a pomoc konzultanta," říká manažerka programu Petra Vymětalíková. "Myšlenka programu přímo koresponduje s vizí Hornbachu, proto jsme hrdým partnerem," uvádí David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko. Podpory se dočká i Heřmanský kopec v Moravských Budějovicích a knihovna ve Vodňanech.

Rychlé a bezpečné nákupy nabízí obchodní centrum na kraji Prahy

Pandemii navzdory Obchodní centrum Šestka rozšiřuje své služby pro zákazníky, a tak v něm letos otevřely své prodejny už dvě značky, a to Sportisimo a Knihy Dobrovský. Obě provozovny budou zatím po dobu vládních opatření sloužit jako výdejny zboží objednaného přes e-shop. V Šestce se navíc rozhodli přispět k většímu protestování populace tak, že poskytli prostory v obchodním centru pro mobilní testovací stanici obsluhovanou pracovníky Červeného kříže. Test není podmínkou pro vstup do centra, ale bude sloužit jak široké veřejnosti, tak zákazníkům a zaměstnancům, aby nákupy byly pro všechny maximálně bezpečné.

Huawei pomáhá seniorům zůstat ve spojení

Společenský život již rok nuceně omezujeme. Českým seniorům jej nyní vrací nejnovější technologie. Projekt, který už pomáhá více než dvěma stovkám seniorů po celé republice, odstartoval v prosinci loňského roku, kdy společnost Huawei darovala do domovů důchodců v Pelhřimově, Sedlčanech a Březinách chytré telefony, aby mohli senioři sdílet okamžiky se svými blízkými, aniž by bylo jejich zdraví vystaveno riziku. V letošním roce na tuto iniciativu navázala v Alzheimer Home ve středočeských Slušticích, kam vedení společnosti osobně doručilo dvě desítky chytrých telefonů Huawei Y6. Výhodou tohoto modelu je velmi snadná ovladatelnost a společnost chce tímto nejen pomoci seniorům snáze překlenout sociální odloučení. Do konce května hodlá Huawei rozdat celkem 500 telefonů.

Hyundai dál rozdává Radost dětem

České zastoupení automobilky Hyundai prodloužilo úspěšnou spolupráci s Nadačním fondem Radost dětem. Spolu se šekem na 362 tisíc korun předalo jeho zástupcům do užívání další dva vozy, tentokrát modely Kona Hybrid a i30. Spolupráce navazuje na úspěšné partnerství z uplynulého roku, kdy společnost Hyundai Motor Czech věnovala nadaci 350 000 korun. Částka, kterou Radost dětem obdrží v roce 2021, bude určena na speciální rehabilitace dětí postižených dětskou mozkovou obrnou. Nadační fond Radost dětem založila Kateřina Wich v roce 2011 s cílem pomáhat dětem napříč celou Českou republikou, a to především těm z dětských domovů či s vážným onemocněním.