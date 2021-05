Pozitivní zprávy nejen ze světa byznysu a podnikání

Rychlý přehled novinek o obecně prospěšných aktivitách firem na českém trhu. Podpora kultury, ekologie, ale i zajímavé události poslední doby.

Nejlepší designérské duo roku oceněno za DIY svítidla

Absolutním vítězem 15. ročníku udílení cen Czech Grand Design se stala dvojice Eduard Herrmann a Matěj Coufal. Prestižní titul duo letos získalo za svítidla Lift, Tension a Balance navržená v duchu fenoménu "do it yourself" pro společnost Hornbach. Každé ze tří polohovatelných svítidel je vyrobeno z prefabrikovaných součástek, které lze zakoupit v projektových marketech Hornbach. Designérské duo zároveň ke všem svítidlům vytvořilo detailní plánek, aby si každý, kdo chce, takové světlo mohl vyrobit sám doma. "Velice rád bych poděkoval za skvělou spolupráci vítěznému duu H&C, jehož tvorba je nejen osobitá, ale i použitelná v každodenním životě a ctí myšlenku DIY. Praktičnost, jednoduchost, estetika a cenová dostupnost jsou hesla, která razíme i u nás," vysvětluje David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko. Designérská dvojice Herrmann a Coufal se zaměřuje nejen běžné věci každodenního života jako věšáky, lampy, police, stolky a židle, ale například i kompletní informační systémy měst.

Nadace pomáhá obětem dopravních nehod. Loni ji získalo 26 dětí

Téměř 12 milionů korun již odešlo na pomoc dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách. Peníze poskytnuté Dětskou dopravní nadací (DDN) jsou převážně určené na podporu studia na středních a vysokých školách, zdravotní rehabilitaci nebo pobyty v přírodě. Jen v uplynulém roce získalo podporu 26 dětí, které dohromady obdržely částku 395 tisíc korun. "Poslední rok se situace na českých silnicích i díky pandemii značně uklidnila a po několika letech poprvé klesá počet fatálních nehod. Bohužel stále přibývají děti, které v důsledku dopravní nehody utrpěly vážná zranění nebo přišly o jednoho nebo oba rodiče. Jako maminka sedmileté dcery i ředitelka společnosti, která se prodejem automobilů zabývá, považuji pomoc dětem obětí dopravních nehod za svou povinnost," uvedla generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, a předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace Karolína Topolová.

Zálohovaná Mattoni se recykluje z lahve do lahve

Mattoni spolu s online obchodem Košík.cz uzavřela cirkulární smyčku PETu ve své první zálohované lahvi. Zálohované PET lahve Mattoni, které zákazníci na Košíku vrátili, jsou zpracovávány do nových lahví. Původní i nové lahve obsahují 80 % recyklovaného PETu. Na plnou cirkularitu procesu dohlédla nezávislá certifikační společnost GreenCircle Certified. "První certifikovaná cirkulární PET lahev na českém a snad i evropském trhu je důležitým krokem ve snaze o udržitelnost. Dokazuje, že recyklace "z lahve do lahve" funguje a že takovýto cirkulární systém je srovnatelný se znovuplnitelnými lahvemi. Bude to vyžadovat ještě určitý čas a mnoho úsilí. Víme ale, že to je možné a jsme připraveni s celým nápojovým odvětvím vybudovat transparentní a férový cirkulární systém na nápojové obaly," říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Brankářka nově jezdí v elektrice

Brankářka české fotbalové reprezentace Bára Votíková přesedlala do zbrusu nového faceliftovaného elektromobilu Hyundai Kona Electric. "Jsem z Kony úplně unešená. Vždycky jsem si přála řídit elektromobil a musím říct, že je to ještě lepší, než jsem čekala," popsala své první dojmy z nového vozu. Zařadila se tak po bok dalších spokojených majitelů oblíbeného modelu, mezi kterými je například i herec a principál Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek nebo herec a moderátor Roman Vojtek.

Nošovický model Hyundai Kona Electric, první elektromobil vyráběný na území České republiky, doznal na konci roku 2020 faceliftu, který přinesl čistší, uhlazenější vzhled a významná vylepšení v interiéru. Změn však nedoznaly jeho silné stránky, díky nimž si model vybudoval silné postavení v segmentu elektromobilů - příkladnou efektivitu, dynamické jízdní vlastnosti a především dojezd až 484 kilometrů (WLTP).