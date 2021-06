Pozitivní zprávy nejen ze světa byznysu a podnikání

Rychlý přehled novinek o obecně prospěšných aktivitách firem na českém trhu. Podpora kultury, ekologie, ale i zajímavé události poslední doby.

Hornbach podává pomocnou ruku dobrovolným hasičům

Projektové markety Hornbach podpořily Spolek dobrovolných hasičů Praha-Chvaly poskytnutím potřebného vybavení v hodnotě 21 472 korun. "Jsem velmi rád, že můžeme podat pomocnou ruku těm, kteří jí ostatním podávají dnes a denně," říká David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko. Spolek od Hornbachu dostal v rámci sponzorského daru motorovou pilu, ochrannou helmu a brýle, rýče, lopaty, štípací sekeru a vybavení pro úklid, například po kácení stromů. Získané náčiní hasiči využijí jak při činnostech prospěšných pro městskou část, tak při aktivitách pro mládež, případně k ekologickým účelům.

Dar spojuje seniory s jejich rodinami

Padesát mobilních telefonů už dva týdny slouží Diecézní charitě Brno. Část daru od společnosti Huawei byla věnována osamělým seniorům, kteří se vlivem pandemie dosud nemohli bezpečně stýkat se svými blízkými. Prostřednictvím chytrých telefonů se nyní mohou online potkávat se svými příbuznými a blízkými. Druhá část telefonů putovala do rukou pečovatelů a sociálních pracovníků Charity. Dar předali Charitě Dina Mašínová a Petr Mrkvica z firmy Huawei. "Chceme pomoci seniorům, které pandemie odřízla od jejich rodin. Spontánně tak vznikl projekt ICT proti kovidu, kdy rozdáváme mobilní telefony seniorům, aby mohli vést videohovory se svými blízkými. Telefony využijí i zdravotní sestřičky či pečovatelky, které poradí seniorům například s registrací k očkování. Součástí projektu je i Diecézní charita Brno," přibližuje Dina Mašínová. V této době, kdy jsou osobní setkání složitá, jsou chytré technologie opravdovou oporou. "Techniky je stále více třeba. Jsme rádi za to, že nás firma Huawei podpořila a že považuje naši činnost za důležitou," poděkoval za celý tým ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Zálohovaná Mattoni se recykluje z lahve do lahve

Mattoni spolu s online obchodem Košík.cz uzavřela cirkulární smyčku PETu ve své první zálohované lahvi. Zálohované PET lahve Mattoni, které zákazníci na Košíku vrátili, jsou zpracovávány do nových lahví. Původní i nové lahve obsahují 80 % recyklovaného PETu. Na plnou cirkularitu procesu dohlédla nezávislá certifikační společnost GreenCircle Certified. "První certifikovaná cirkulární PET lahev na českém a snad i evropském trhu je důležitým krokem ve snaze o udržitelnost. Dokazuje, že recyklace "z lahve do lahve" funguje a že takovýto cirkulární systém je srovnatelný se znovuplnitelnými lahvemi. Bude to vyžadovat ještě určitý čas a mnoho úsilí. Víme ale, že to je možné a jsme připraveni s celým nápojovým odvětvím vybudovat transparentní a férový cirkulární systém na nápojové obaly," říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.