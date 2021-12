Pozitivní zprávy nejen ze světa byznysu a podnikání

Rychlý přehled novinek o obecně prospěšných aktivitách firem na českém trhu. Podpora kultury, ekologie, ale i zajímavé události poslední doby.

Juniorský Národní tým kuchařů a cukrářů na EXPO 2021

Asociace kuchařů a cukrářů ČR vyslala na světovou výstavu EXPO do arabské Dubaje juniorský Národní tým kuchařů a cukrářů. V restauraci Českého domu se po měsíci budou střídat členové národního týmu; jeho kapitán Lukáš Uher spolu s kolegy v prosinci návštěvníkům naservíruje speciální vánoční menu odrážející tradiční české národní suroviny. Pstruh jako předkrm, kachna, co by hlavní chod, hojně servírovaný na božíhodový oběd, a dezert v podobě šulánků neboli škubánků má hostům ukázat variabilitu a chutě české kuchyně. To vše doplní čepovaná Plzeň.

Nové bistro Sensa přináší do centra Prahy mezinárodní chutě

Zkušení profesionálové Zdeněk Křížek a Jan Číhal otevřeli vlastní bistro v ulici Senovážná 8. Do centra Prahy přináší podnik, ve kterém si vybere opravdu každý - bistro vaří mezinárodní kuchyni a bere ohled na hosty s potravinovými alergiemi. V Sensa vaří tak, aby zachovali čerstvost a původní strukturu surovin. Když si objednáte grilovanou chobotnici, dostanete maso vcelku, nikoli rozdrobené na kousky. Maso na steaky do podniku dodává vyhlášený Pampas Market, zeleninu odebírá bistro z Kunratické stodoly. Komplexní zážitek nejen co do konzumace podtrhuje i malebnost interiéru, jenž se ve své podobě snoubí s mezinárodním laděním kuchyně. Přírodní zemité tóny včetně použité úpravy podlahy odkazují na barvu půdy, čalounění židlí či lavic oživuje interiér o prvky zelené a černé. Vyjma barev jsou pro celkovou atmosféru důležité i nenásilné prvky spojující přírodní aspekty s odkazy na mezinárodnost promítnuté do interiéru. Sensa Fine Food Bistro má otevřeno od úterý do soboty a místo si hosté mohou rezervovat online na webu podniku.

Značka Hyundai byla i v listopadu nejpopulárnější u soukromých zákazníků

Značka Hyundai v listopadu obhájila své říjnové prvenství v žebříčku prodejů v soukromém sektoru a potvrdila pozici druhé nejprodávanější automobilové značky na českém trhu. Že se listopad nesl v úspěšném duchu, dokládá fakt, že bylo během něj registrováno celkem 2095 nových vozů značky Hyundai, což znamená tržní podíl 12,95 % a druhé místo v žebříčku prodejů. Druhým nejprodávanějším modelem na českém trhu se stala i30, sedmou příčku obsadilo SUV Tucson. Úspěchem je však také růst o 52 % v listopadovém meziročním srovnání. I v celkové statistice dosavadního průběhu roku 2021 drží značka Hyundai celkovou druhou příčku s 18514 registrovanými novými vozy a tržním podílem 9,71 %, což znamená meziroční nárůst o 26,8 %. Druhé místo navíc jihokorejské automobilce patří i při započítání segmentu lehkých užitkových vozů (kategorie N1). Jak vyplývá z dat zveřejněných SDA, značka Hyundai také v listopadu obhájila své říjnové prvenství v žebříčku prodejů soukromým zákazníkům, kde registrovala celkem 1167 nových vozů a dosáhla tržního podílu 26,3 %.

DAKO-CZ v rámci oslav jubilea přispělo Nele, jíž dlouhodobě podporuje

Oslavy 205. výročí založení společnosti DAKO-CZ mají též charitativní rozměr. Třemošnická společnost již od roku 2018 podporuje finančními dary léčbu holčičky Nelinky, jež se narodila s hydrocefalem. Na slavnostní akci, kam byli pozváni významní zákazníci a obchodní partneři společnosti, se pro Nelinku podařilo získat celkem téměř 100 tisíc korun. Přispěla jak firma sama, tak hosté akce. O tom, že bude DAKO-CZ podporovat léčbu malé holčičky Nelinky, rozhodli hlasováním mezi několika projekty sami zaměstnanci firmy. V roce 2018, v rámci rodinného dne pořádaného společností, převzali rodiče Nely první šek na 50 tisíc korun. Od té doby DAKO-CZ přispívá pravidelně a jeho zákazníci dostávají často jako dárek Andělský náramek, jehož zakoupením získávají rodiče prostředky na nákladnou a nezbytnou léčbu své dcery.