Pozitivní zprávy nejen ze světa byznysu a podnikání

Rychlý přehled novinek o obecně prospěšných aktivitách firem na českém trhu. Podpora kultury, ekologie, ale i zajímavé události poslední doby.

Hornbach zavádí Profisnídaně v hodnotě 100 korun

V Hornbachu nakupují Profi zákazníci často v ranních a dopoledních hodinách na úkor snídaně. Síť projektových marketů pro ně od 1. března letošního roku připravila inovaci bonusu Profisnídaně. Každý zákazník, který se do 11:00 hodin u pokladny při platbě nad 250 korun prokáže kartou HORNBACH ProfiCard, obdrží týden platnou poukázku v hodnotě sto korun. Tu může využít každý den do 11:30 při nákupu občerstvení v bistrech marketů Hornbach. "Zákazníci si už nemusí vybírat z pěti předdefinovaných menu, ale mají k dispozici celý sortiment bufetu. Také nejsou limitováni hodnotou kuponu. V případě potřeby nákupu přesahujícího 100 korun si lze jednoduše doplatit," vysvětluje David Melo, manažer Profiservisu sítě projektových marketů Hornbach.

Amazing Kama

Amazing Places, projekt, který přináší inspiraci v podobě nejkouzelnějších míst nejen v České republice. Kama, česká rodinná firma, která od roku 1989 vyrábí vlastní oblečení, které je krásné na pohled a zároveň udržitelné a etické. Různé obory, ale totožné hodnoty a vize spojily dvě silné značky a daly tak vzniknout unikátní kolekci zimního oblečení. "Slovo dalo slovo a vznikla myšlenka na speciální limitovanou edici oblečení pro naše ambasadory a fanoušky," říká Petr Kotík, zakladatel projektu Amazing Places. Tým Amazing Places vybral jako základ nově vznikající limitované edice jeden ze svetrů, který střihem perfektně sedí ženám i mužům. Kama si pohrála s designem; vycházeli přitom z loga projektu Amazing Places. Z loga, které je minimalistické, čisté a elegantní. Písmeno A zakomponovali do tvaru hvězdy a nahradili jím původní hvězdu, která se v norském vzoru od Kamy standardně nachází. Vyjma svetru je motiv použit i na doplňcích - čepici, čelence, rukavicích a šále. Úlohy modelek a modelů se ujali přímo členové týmu Amazing Places.

Reitenberger Spa Medical se chystá na novou lázeňskou sezonu

Lázeňský dům Reitenberger Spa Medical v Mariánských Lázních si zakládá na péči o klienty od prvních chvíle, ať už co do poskytovaných služeb či servisu špičkové restaurace. V nadcházející lázeňské sezoně se bude orientovat na českou klientelu. Současně bude k pobytu lákat i klientelu z druhé části Evropy tedy anglicky mluvící, ale třeba i ze severských zemí. Plánují nabídnout nové druhy masáží a již nyní posílili nabídku pobytů pro hosty, kteří si prošli covidem anebo chtějí podpořit svoji obranyschopnost. "Mariánské lázně jsou pro takovéto pobyty ideální destinací, protože mají vynikající klima a také zde vyvěrají léčivé prameny s blahodárnými účinky na dechový aparát. Nabídku vylepšujeme neustále. Nabízíme pobyty, které jsou nakonfigurované tak, aby si každý vybral to své. Cílíme jak na rehabilitaci a pohybový aparát, tak i na imunitu, dýchací soustavu, odpočinek, relaxaci a péči," vybízí k návštěvě Miroslav Kubec, ředitel lázeňského domu Reitenberger Spa Medical.

Nejprestižnější tuzemská kuchařská soutěž se blíží

Kuchaři a cukráři mají poslední dny k podání přihlášky do nejprestižnější české soutěže a bojovat o titul kuchaře anebo cukráře roku! Uzávěrka přihlášek do soutěže, která prošla celkovou inovací, je 18. března. Samotná soutěž proběhne 25. května na Bidfood Expo v PVA Letňany. "Společně s našimi partnery jsme připravili další ročník nejprestižnější gastronomické soutěže. Asociace kuchařů a cukrářů ČR pro tento ročník stanovila nová pravidla, která odrážejí současné gastronomické trendy a vycházejí z našich zkušeností získaných členstvím ve Světové asociaci kuchařů (WACS). Soutěžení mezi kuchaři a kuchařkami nemá za cíl vytvářet profesní rivalitu, ale je oslavou našeho krásného řemesla. Utužuje naši komunitu a rozvíjí naše dovednosti," vysvětluje Tomáš Popp, manažer Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Členové Asociace navíc mohou využít slevy 50 procent na registračním poplatku spojeném s přihláškou.