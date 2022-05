Práci v cizině by se v pohraničí nebránila skoro polovina lidí

Práci s dojížděním do zahraničí by se nebránila polovina lidí, kteří žijí v krajích sousedících s Německem a Rakouskem. Nejvyšší zájem je v chudším Karlovarském kraji, kde sedm procent už takto pracuje a dalších 53 procent by o to stálo. V Ústeckém kraji to jsou dvě procenta, respektive 59 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, který v úterý novinářům představila Banka Creditas.

Otevřenost k možné práci v cizině podle průzkumu silně souvisí s věkem. Čím jsou lidé mladší, tím spíše by byli pro. Ve věkové skupině 18 až 25 let takto pracují čtyři procenta a otevřeno by tomu bylo 68 procent. Naopak ve věku 56 až 65 jsou pracujících dvě procenta, otevřeno je 39 procent a 27 procent tuto možnost zcela zavrhuje.

Velkou roli z hlediska motivace hraje příjem, vyplývá z průzkumu. Pro 85 procent dotázaných je podle něj vyšší plat hlavním faktorem, proč by kývli. U lidí s vysokoškolským vzděláním je to dokonce 96 procent. Čtvrtina chce alespoň o 50 procent více peněz, třetina lidí chce alespoň dvakrát víc, 17 procent chce alespoň trojnásobek a 13 procent ještě víc. Náročnost na násobek příjmu roste s dosaženým vzděláním.

Největší bariérou, kterou lidé vnímají ohledně možného dojíždění za prací do zahraničí, je neznalost jazyka. Tu uvedlo 53 procent lidí. Tento problém trápí o něco více ženy než muže. Až na druhém místě bylo dojíždění (38 procent).

Creditas lidem s příjmem v cizí měně nově usnadňuje platební styk i uznání příjmu při žádosti o hypotéku. "Lidé s hlavním příjmem v eurech mívají problém s jeho uznáním při žádosti o hypotéku. Přitom tyto příjmy nejsou méně stabilní než ty domácí. Proto jsme změnili nastavení a příjmy v eurech, dolarech, librách i švýcarských francích budeme uznávat v plné výši," uvedla členka představenstva Banky Creditas Ivana Pícková.

Průzkum pro Creditas uskutečnila v květnu 2022 agentura Ipsos. Banka Creditas vznikla v roce 1996 jako 1. Třebíčská záložna. Do konce roku 2016 byla největší tuzemskou záložnou a od 1. ledna 2017 se stala bankou.