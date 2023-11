Praha hostí největší vývojářskou konferenci ve střední Evropě

Čtyřicet přednášek předních světových expertů ve dvou dnech. 6. ročník konference Update Conference Prague 2023 je věnován zejména novinkám na poli vývoje softwaru, cloudu, kyberbezpečnosti a umělé inteligenci. O nejnovějších trendech budou hovořit vývojáři z USA, Evropy i Asie.

Díky digitalizaci hrají softwarové systémy stále důležitější úlohu v řízení firem, v jejich obchodování i bezpečnosti. Šestý ročník konference Update nabídne pohledy předních odborníků na jednu z nejpoužívanějších vývojářských platforem a přinese přehled novinek a trendů ve světě Microsoft .NET a Azure (softwarové technologie pro vývoj aplikací). Stěžejním tématem bude také cloudová architektura systémů s ohledem na kyberbezpečnost. "Pro letošní ročník se nám podařilo pozvat několik skutečných vývojářských hvězd ze společnosti Microsoft, kteří jsou těmi nejpovolanějšími odborníky na dílčí segmenty platformy .NET," vysvětluje Pavel Herceg z vývojářské společnosti Riganti, která je jedním z organizátorů konference. "Jsme ve stálém kontaktu s Microsoft MVP (Most Valuable Professionals) z celého světa, kteří píší knihy a aktivně sdílejí své znalosti a novinky v rámci komunity vývojářů. Jsme proto rádi, že přijali pozvání na konferenci," dodává Herceg s tím, že minulý ročník registrovali přes sedm set návštěvníků a letos očekávají podobný počet.

České firmy digitalizují pomalu

V prostředí českých firem probíhá digitalizace stále ještě pomalým tempem. Zatímco například v Nizozemí či Belgii se digitalizuje již více než polovina všech firem, podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) využívá v roce 2023 elektronické sdílení dat se zákazníky nebo s dodavateli 37,5 % podniků s deseti a více zaměstnanci. Systémy ERP (Podnikový informační systém) využívá 29 % a systémy CRM (Systém péče o zákazníky) 19,8 % podniků. Průkopníky jsou v této oblasti velké firmy a korporáty s 250 a více zaměstnanci, které ve zmíněných kategoriích držely podíl 76,3 %, resp. 87, 7 % resp. 56,3 %.

"Cílem konference je seznámit programátory s novinkami v oboru, který jde neskutečně rychle dopředu. To co bylo před rokem, je dnes už zastaralé a my chceme zdejším vývojářům předvést to nejnovější," doplnil Pavel Herceg. Konference se koná 24. a 25. listopadu v pražských Vysočanech.