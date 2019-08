Prazdroj zdraží balené pivo. Sudové zůstane beze změn

Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny piva v lahvích a plechovkách v průměru o 3,6 procenta, tedy o 50 haléřů. Zvýšení cen se netýká celého sortimentu, ale jen některých balení Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a neochuceného Birellu. Čepovaná piva pro hospody a restaurace nezdraží. Beze změny zůstává také cena ochucených nealkoholických piv a ciderů. Informace potvrdila mluvčí největšího českého pivovaru Jitka Němečková. Jeho zdražení v minulých letech kopírovala většina větších českých pivovarů.

Prazdroj zdražil naposledy loni v říjnu o 3,7 procenta, hlavně balené i čepované ležáky, ceny desítek v sudech a tancích se nezměnily. Balený i čepovaný Pilsner Urquell loni podražil o 1,50 Kč na půllitr.

Letošní zdražení zdůvodňuje pivovar růstem nákladů na výrobu, balení a distribuci. "Rostou ceny vstupních materiálů a zejména se zvyšují náklady v dopravě a logistice - především u externích dodavatelů, kteří do svých služeb promítají i zvyšující se mzdy," uvedla mluvčí. Prazdroj podle ní také zohledňuje vysoké investice ve výrobě, které jdou v posledních době zejména do balených piv. Příkladem je největší současná stavba nové plechovkové linky v pivovaru Radegast v Nošovicích za 580 milionů korun. Kromě toho Prazdroj rovněž dlouhodobě investuje do zlepšování nákupního prostředí v obchodech. Díky přehlednějšímu regálovému vystavení i lepší navigaci se zkracuje doba nákupu spotřebitelů, dodala.

Ceny piva pro restaurace, tedy v tancích a sudech, nechává Prazdroj beze změn. "Věříme, že tím podpoříme českou pivní kulturu a provozovatele hospod a restaurací," uvedla Němečková.

Prazdroj loni v ČR a v cizině prodal rekordních 11,5 milionu hektolitrů piva, meziročně o čtyři procenta více. Odbyt v zahraničí činil 4,3 milionu hektolitru, o 4,5 procenta více, což bylo také maximum v historii firmy. Přímý export piva vyrobeného ve třech českých závodech Prazdroje vzrostl o 13 procent a překročil 1,7 milionu hektolitru. Na domácím trhu se prodej piva zvýšil o 3,8 procenta na 7,2 milionu hektolitru. Pivovar vykázal loni čistý zisk 4,5 miliardy korun při tržbách 16,5 miliardy korun.