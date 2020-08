Pražské letiště meziměsíčně navýšilo počet cestujících na 250 tisíc

Pražské letiště během července odbavilo přes 250 tisíc cestujících, což představuje více než šestinásobný nárůst oproti červnu. Meziročně jde však o pokles 87 procent, červenec totiž tradičně patří k nejsilnějším měsícům v roce. Na dotaz to uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková. Letiště má nyní potvrzeny lety do 80 destinací, což je asi polovina loňské letní sezony.

"Provozní výsledky za červenec, které překonaly i původní odhady, ovlivnilo zejména obnovení dalších pravidelných spojení, poptávka cestujících po letech do oblíbených letních destinací, ale i navýšení kapacit na některých linkách," řekla Pavlíková. Letiště zároveň předpokládá, že v srpnu budou počty odbavených cestujících opět narůstat.

Nejvíce cestujících letělo během července na linkách mezi Prahou a Burgasem, Amsterdamem a Heraklionem, ze zemí pak do Řecka, Velké Británie a Bulharska.

Na více než dvojnásobek se oproti červnu zvýšil i počet letů na pražském letišti. Dispečeři jich odbavili 4739. Meziročně je to však o skoro 70 procent méně.

Oproti běžným měsícům je však provoz na letišti výrazně slabší. Leteckou dopravu totiž utlumila koronavirová krize. Nejhorší byla situace v dubnu, kdy letiště odbavilo 5031 cestujících, což bylo meziročně o 99,6 procenta méně. Na letišti tehdy fungovaly pouze dvě pravidelné linky do Minsku a Sofie. Od května se počet cestujících mírně, ale trvale zvyšuje.

V současnosti má pražské letiště potvrzený obnovený provoz do 80 destinací od 33 leteckých společností. V porovnání s loňskou letní sezonou jde o přibližně polovinu míst. Letiště se nyní zaměřuje hlavně na klíčová evropská města (například Amsterdam, Paříž, Londýn, Frankfurt, Vídeň, Varšava, Barcelona, Madrid, Řím a další), které slouží také k přestupům do dalších destinací. Další velká část letů směřuje do dovolenkových míst (například řecké ostrovy, Kanárské ostrovy, Island, Mallorka, Chorvatsko či Bulharsko). Na dálkových trasách se nyní létá z Prahy do Dubaje a Dauhá. Od pátku přibude také linka do Soulu.