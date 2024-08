Před 70 lety vyšlo první číslo amerického magazínu Sports Illustrated

Americký magazín Sports Illustrated, jehož první číslo vyšlo před 70 lety, 16. srpna 1954, se stal prvním americkým časopisem, který prodával více než milion výtisků týdně, přičemž tento počet se na začátku 90. let 20. století vyšplhal až na 3,5 milionu.

Mimo svět sportu je časopis známý díky svému slavnému každoročnímu vydání Swimsuit Issue, v němž se objevují modelky a profesionální sportovkyně v plavkách. Tato mezinárodně proslulá ročenka, ve které se již objevilo i několik českých manekýnek, se v roce 2019 dočkala i první české mutace.

Plavkové vydání časopisu vzniklo deset let po jeho založení, v roce 1964. Právě tehdy totiž vydavatelé přemýšleli o tom, jak časopis osvěžit, a padl i nápad vnést do jednoho ze zimních vydání trochu léta. A tak vzniklo prestižní plavkové únorové číslo. V tom prvním se objevila německá modelka Babette Marchová. Od té doby se v něm každý rok objevují světové topmodelky, ale i sexy sportovkyně (například Anna Kurnikovová či Steffi Grafová).

S trochou nadsázky se ve světě modelingu říká: pokud pronikne modelka na titulní stránku plavkového vydání časopisu Sports Illustrated, má kariéru zajištěnou. Každoroční Swimsuit Issue se totiž stalo ve světě módy za padesát let své existence obrovským fenoménem. Nahlédne do něj v průměru každý pátý Američan, prodává se ho pět milionů výtisků, v amerických televizích se o plavkovém vydání mluví jako o svátku a na to, kdo se objeví na titulní stránce, se dá dokonce i vsadit.

Ve Swimsuit Issue se prosadily i české modelky. Jako první okouzlila Ameriku Pavlína Pořízková, která získala dokonce přezdívku The Face (Tvář). Na obálce plavkového čísla se objevila dvakrát, v letech 1984 a 1985. Po Pořízkové se v plavkovém vydání objevila Daniela Peštová, v letech 1995 a 2000. A po ní i modelky Petra Němcová a Veronika Vařeková. A loni pózovala v plavkách pro plavkové vydání Sports Illustrated ve svých jedenaosmdesáti letech americká podnikatelka a moderátorka Martha Stewartová, stala se tak nejstarší modelkou, která se kdy objevila na obálce této ročenky.

Sportovní magazín Sports Illustrated se zapsal do historie fotožurnalistiky publikováním obrazových zpráv se sportovní tematikou. Na svých stránkách přináší reportáže z oblasti profesionálních a amatérských sportů, a také otiskuje biografie sportovců a dalších sportovních osobností. Od začátku nového tisíciletí jeho náklad postupně klesal, v roce 2009 měl ještě přes tři miliony předplatitelů, k roku 2020 klesl jeho náklad pod tři miliony. V lednu 2018 časopis změnil formát vydávání tištěné verze z týdeníku na čtrnáctideník a od roku 2020 vychází jednou měsíčně.

V konkurenci s nástupem internetu a sportovním gigantem ESPN, který provozuje sportovní televizi, rádio a web, ale zájem o Sports Illustrated nezadržitelně klesá, uvedla letos začátkem roku agentura AFP. Podle mediální organizace Alliance for Audited Media (AAM) se prodej časopisu loni v prvním pololetí snížil na 1,24 milionu kusů týdně.

Letos v lednu zahraniční tiskové agentury informovaly o tom, že časopis Sports Illustrated propustí podle odborů velkou část zaměstnanců. Kvůli neuhrazené platbě totiž skončí licenční smlouva na toto proslulé periodikum. Vlastník listu ale věří, že značka, včetně její redakční části, bude fungovat dál. Vydavatel časopisu, společnost Arena Group, na začátku ledna oznámil, že nezaplatil 3,75 milionu dolarů, v přepočtu 94,5 milionu korun, firmě Authentic Brands Group. Ta list vlastní od roku 2018, kdy jej koupila od mediální společnosti Time Inc. Krok přiměl skupinu Authentic Brands Group k ukončení smlouvy, kterou firmy podepsaly v červnu 2019. Podle této dohody měla Arena Group výhradní právo a licenci na vydávání časopisu Sports Illustrated včetně jeho digitálních a tištěných vydání mimo jiné ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Vydavatel Arena Group sdělil, že jednání o licenci pokračují.