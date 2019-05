Příběh z Opavska: řezník chce ukončit činnost kvůli kontrolám

Majitel řeznictví z Ludgeřovic na Opavsku Vlastimil Šajtar kvůli kauze polského drůbežího masa se salmonelou možná ukončí své podnikání. Má totiž problémy se zajištěním potřebných veterinárních rozborů. Zvažuje proto i právní kroky. Šajtar to řekl ve středu.

"Nechápu, proč musíme provádět povinně veterinární rozbory dovezeného masa, když mám potvrzení z polské akreditované laboratoře, že maso je v pořádku," řekl podnikatel. V jeho prodejně před časem skončilo 255 kilogramů polského drůbežího, u kterého veterináři odhalili salmonelu. "Okamžitě jsem dostal zákaz dovozu drůbežího masa z Polska," řekl Šajtar.

Aby mohl maso prodávat, musel by nechat každé laboratorně vyšetřit. Rychlejší verze testů trvá jeden den, je podle něj ale příliš drahá. Levnější trvá tři dny a maso je pak už neprodejné. "Je nemožné dovážet maso a nechat ho pokaždé vyšetřit. Zvažuji proto, že ukončím podnikání. Je to otázka měsíců. Především proto, že mám dvouměsíční výpovědní lhůtu u pronajatých prostor," doplnil podnikatel a nechápe, proč je v celé kauze trestán právě on, poslední článek celého řetězu.

"Mám potvrzení z polské akreditované laboratoře, že maso bylo před transportem v pořádku. Podle českých veterinářů bylo infikované salmonelou. Nevidím jiné východisko, než že se to stalo během transportu," uvedl Šajtar.