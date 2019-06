Přibývá obchodů s prodejem bez obalu a do vratných nádob

Obchodů, které se specializují na bezobalový prodej, v Česku přibývá. Tento týden začal ve vratných nádobách prodávat vybraný sortiment zboží internetový supermarket Rohlik.cz. Konkurenční e-shop Košík.cz zavedl v lednu prodej některých potravin na váhu do papírových sáčků. S podobným ekologickým konceptem u stáčené drogerie do vlastních nádob přišla nedávno síť drogerií dm. Podle webu reduca.cz je v ČR a na Slovensku podobných obchodů a e-shopů více než 500.

S prodejem na váhu u mražených výrobků začal na českém trhu v roce 2012 hypermarket Globus. Myšlenku bezobalového nakupování, jež co nejúčinněji předchází vzniku odpadu, poté rozšířila nezisková organizace Bezobalu. O tři roky později otevřela na pražských Vinohradech první obchod svého druhu v ČR. V současnosti jsou na desítkách míst po celé republice.

V Rohliku.cz se budou mléčné výrobky a trvanlivé zboží plnit do uzavřených sklenic či láhví opatřených etiketou, za které se zaplatí záloha. V první fázi počítá e-shop se zhruba třicítkou produktů, ke kterým v červnu přibude ekodrogerie. Potraviny se nasypou či nalijí do skleněných dóz přímo u dodavatelů a uzavřené je ze skladů e-shopu rozvezou kurýři k zákazníkům. "Použité vratné lahve se předají našemu kurýrovi a záloha se připíše na zákaznický účet. Kurýr pak sklenice odveze zpět na sklad, odkud putují k dodavateli na důkladné vymytí," uvedl komerční ředitel Rohlik.cz Olin Novák. Na čištění sklenic e-shop spolupracuje s chrudimskou firmou Vratné lahve.

Košík.cz plánuje do dvou let distribuovat až pětinu potravin v zálohovaných obalech. V dm drogeriích si zákazníci nově mohou natáčet ekologicky šetrné prací gely, čističe a gely na nádobí značky Yellow & Blue do originálních nádob, které zakoupí jednou na prodejně. Zatím jsou dostupné v pražských nákupních centrech Černý Most a Chodov. Podobný koncept chce brzy zavést síť drogerií Teta. Nabízet veškeré produkty vlastních značek pouze v recyklovatelných obalech plánuje i Kaufland.

V Globusu si zákazníci mohou už sedm let sami vážit mražené potraviny. "Od loňska prodáváme také suché plody, ořechy a sušené ovoce na váhu. Tato možnost se okamžitě stala velmi populární i proto, že se nákup obejde bez neekologických obalů," řekla mluvčí Globusu Rita Gabrielová.

Některé z obchodů, jako například Kaufland nebo Penny Market, nahradily plastové tašky papírovými a taškami určenými na opakované použití nebo z přírodních materiálů. Češi také začali nakupovat do vlastních tašek. Podle květnového usnesení zemí EU by se měly přestat prodávat jednorázové plastové příbory, talíře, úchyty k nafukovacím balonkům, polystyrenové obaly na potraviny a hrnky na nápoje určené k okamžité spotřebě a další plastové produkty, jež znečišťují takzvanými mikroplasty.