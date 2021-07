Přidaná hodnota kryptoměn je nízká, obor se zúžil na sledování ceny

Přidaná hodnota kryptoměn je velmi nízká, pokud by se teď celý obor vypnul, tak to ve světě nevyvolá žádný větší problém. V úterý to řekl analytik poradenské společnosti Finlord Boris Tomčiak. Odvětví se podle něj zvrhlo jenom na sledování ceny kryptoměn, jejich využití v ekonomických transakcích, jako jsou třeba platby u obchodníků, je minimální. Cena nejznámější kryptoměny, bitcoinu, v úterý výrazně klesla a po měsíci opět spadla pod 30 tisíc dolarů (přes 654 tisíc Kč). Pokles stáhnul dolů rovněž ostatní kryptoměny.

Trh s nimi za 24 hodin přišel podle serveru CoinMarketCap zhruba o 98 miliard dolarů (asi 2,1 bilionu korun). Bitcoin od svého dubnového maxima odepsal už více než polovinu hodnoty. V pondělí začal klesat po výprodeji akcií na burzách ve Spojených státech. "Když šla cena nahoru, tak se spustila spekulativní nákupní mánie. Teď, když cena klesá, tak spekulanti postupně odpadávají," uvedl Tomčiak. "Seriózní investoři drží kapitál v produktivních aktivech, jako jsou akcie, nemovitosti, podíly ve firmách," dodal.

Odborník na kryptoměny a ekonom společnosti Roger Dominik Stroukal naproti tomu uvedl, že se ukazuje, že pohyby cen kryptoměn jdou často ruku v ruce s pohyby na akciových trzích. "Když v pondělí zažily akcie silnou korekci, investoři prodávali i bitcoin. Investičně se tak bitcoin dostává po bok standardních finančních aktiv, přestože jeho původní myšlenka byla a stále je protisystémová," řekl Stroukal.

Připomněl, že hodnota bitcoinu se už třikrát propadla o 80 procent, současný pokles podle něj může pokračovat až na 12 tisíc dolarů. "Historicky by to nebyla žádná výjimka. Každá možnost obřího růstu musí být vyvážená možností takto hlubokých propadů, jinak by to bylo ekonomické perpetuum mobile. Hlavním důvodem pro současný pokles je pokračující korekce předchozích zisků spojená s obecnou ekonomickou nejistotou a regulacemi kryptoměn," dodal Stroukal.

Podle analytika Purple Trading Štěpána Hájka lze očekávat, že v dalších týdnech se bude bitcoin obchodovat v užším cenovém pásmu pod 30 tisíci dolary. "Aktivita na trhu v létě velmi zeslábla a důvěru v další růst hledají investoři těžko. Propadu bitcoinu od začátku týdne pomáhá nervózní situace na akciových trzích, kde se investoři obávají dopadů šíření nové varianty delta a potenciálního zpomalení ekonomického oživení, což by v kontextu zrychlující inflace nebyla dobrá zpráva," uvedl.

Také zakladatel platformy na nákup bitcoinů a zlata Bit.plus Martin Stránský přičítá současný pokles cen bitcoinů takzvané letní nudě. "Nejde tak o jasný signál, ani směr. Například mnou velmi obdivovaný Elon Musk, který dokázal pro běžného člověka nepředstavitelné věci, svými mnohdy rozporuplnými vyjádřeními trhu s kryptoměnami nepomáhá. V oblasti investic je velké množství investorů velmi citlivých na lídry, influencery a světové osobnosti, které mají tendenci kopírovat," dodal.