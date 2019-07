Primární úpisy akcií vynesly letos emitentům 71,9 miliardy dolarů

Za první pololetí se ve světě uskutečnilo 507 primárních veřejných úpisů akcií (IPO), které emitentům vynesly 71,9 miliardy dolarů. Počet primárních emisí proti stejnému období loni klesl o 28 procent, objem naopak stoupl o víc než 15 procent. Vyplývá to ze studie společnosti EY Global, která mapuje globální trh s primárními úpisy.

Největší podíl mezi emitenty mají technologické firmy, společnosti poskytující zdravotní péči a průmyslové podniky. V těchto třech odvětvích se uskutečnilo v prvním pololetí 266 IPO. Od investorů se získalo 47,8 miliardy dolarů, tedy 66 procent globálních výnosů.

Region EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika) zaznamenal v prvním pololetí výrazný pokles. Na tamních burzách se uskutečnilo 123 primárních veřejných úpisů, jejich počet tak meziročně klesl o 53 procent. Emitentům vynesly 16 miliard dolarů, o 48 procent méně než v loňském 1. pololetí.

Evropským burzám se ale ve druhém čtvrtletí dařilo mimořádně dobře. Počet IPO se proti prvnímu letošnímu čtvrtletí zvýšil o 100 procent (uskutečnilo se 48 primárních úpisů) a jejich výnosy stouply o 3338 procent na 12,5 miliardy dolarů.

"Na rozdíl od regionu EMEIA jako celku v Česku žádné výrazné oživení na trhu s primárními veřejnými emisemi neočekáváme. České společnosti jsou stále přesvědčeny, že bankovní úvěry jsou pro ně levnějším a flexibilnějším zdrojem financování než kapitálový trh. Navíc je odrazují možné větší nároky na reporting," uvedl vedoucí partner transakčního poradenství EY v ČR Peter Wells.

Ve druhém letošním pololetí ale v Česku očekává několik nových dluhopisových emisí. A dá se podle něj rovněž předpokládat, že firmy budou k získání menšího objemu peněz využívat ve větší míře nový trh pro malé a středně velké inovativní společnosti na trhu pražské burzy Start.

Burza v New Yorku přes meziroční pokles byla co do výnosů primárních emisí v prvním letošním pololetí světovou jedničkou a elektronický burzovní trh Nasdaq skončil hned za ní na druhém místě. V Severní a Jižní Americe mají burzy ve Spojených státech jednoznačně dominantní postavení

Primární úpisy v regionu Asie a Tichomoří ovlivňuje pokračující obchodní napětí mezi Čínou a Spojenými státy, takže zdejší aktivita zatím za výsledky roku 2018 zaostává. Počet emisí za první pololetí se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil o 12 procent na 266 IPO a jejich výnosy o 27 procent na 22,3 miliardy dolarů.

Přesto tento region nadále zůstává u primárních úpisů globální jedničkou, v první desítce burz světa co do počtu IPO jich má šest. Primární emise na tamějších burzách na hlavním trhu mají první den obchodování průměrnou návratnost kolem 19 procent a aktuální průměrnou návratnost 34 procent, což dokládá, že kurzy akcií po IPO mají pozitivní vliv na náladu investorů.