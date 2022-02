Proč musíte investovat do šperků z růžového zlata

Obliba růžového zlata v posledních letech neustále roste, a díky tomu se i rozšiřuje nabídka různorodých šperků z něj vytvořených. Svůj kousek v této netradiční barvě si tak jistě najde každý. A proč se vyplatí si nějaký pořídit? Odpověď na tuto otázku přináší tento článek.

Původ růžového zlata

Samostatné ryzí zlato je příliš měkké na to, aby mohlo být používáno ve šperkařství. Z toho důvodu se šperky vyrábí vždy ze slitin, které mohou mít různé poměry zlata a dalších kovů. U nás je nejčastěji používané 14karátové zlato s označením 585/1000, které napovídá, že ve slitině je 58,5 % ryzího zlata. A v růžové slitině kromě něj najdeme ještě velký poměr mědi, která je zodpovědná za toto zbarvení i za výjimečnou odolnost.

Pozor! Může se stát, že růžové šperky během let můžou získat tmavší nádech. Je to však přirozené právě kvůli obsahu mědi a nejde o znehodnocení, šperk tím spíš získává na unikátnosti.

Jak růžové zlato nosit a kombinovat

Odborníci z ateliéru KLENOTA doporučují podívat se po růžových špercích s drahokamy, jako je morganit, turmalín nebo růžový safír. Ty ještě umocní romantický efekt. Zlatý prsten s morganitem pak můžete nosit třeba k volným šatům, květovaným halenkám nebo ho použít jako prvek, který rozbije aktuálně trendy monochromatický look.

Obecně se k růžovým šperkům hodí neutrální a nude barvy, dobře tedy vyniknou s bílou, odstíny béžové i hnědé nebo různými teplými tóny. Naprosto luxusní dojem udělá statement náhrdelník z růžového zlata k černému outfitu.

Nebojte se vrstvení s dalšími barvami zlata

Růžové zlato dobře ladí ke všem tónům pleti, ale také k oběma dalším barvám zlata. Nebojte se proto experimentovat. Náhrdelníky, náramky i třeba prsteny z růžového zlata se dají i dobře vrstvit. Pro začátek se můžete držet základního pravidla vždy použít tři kousky. Když si ke kombinování vyberete žluté zlato, outfit laďte spíš do teplých tónů. S bílým zlatem hezky vyniknou i chladné odstíny barev. Časem, až získáte ve vrstvení více zkušeností, se nemusíte bát ani odvážných kombinací.

Svatba s růžovými šperky? Proč ne!

Ve světě svateb je ze šperků z růžového zlata velký trend. Něžné zbarvení je k tomu přímo předurčuje, ale není jediným důvodem. Skvěle v nich také vynikají diamanty, obzvlášť když se jich na daném kousku třpytí víc nebo mají výjimečný tvar či brus. Na zásnubních prstenech vídáme výrazné markýzy, zářivý brus radiant i srdíčka. Budoucí vdané paní, které hledají elegantní snubní prsten a líbí se jim spíš drobné kamínky, můžou vsadit na pavé diamantový prsten z růžového zlata.

Jestli je něco opravdu nespornou výhodou zlata, je to jeho univerzálnost a nadčasovost. A o růžovém zlatu to platí obzvlášť. Poslouží jako ideální doplněk nejen pokud hledáte moderní šperk, ale i když se porozhlížíte po něčem decentním a rafinovaném, láká vás vintage look nebo se chcete sladit do teplých barevných tónů. A radost vám bude dělat i po letech.