Prodej hybridů se do konce října zvýšil o 70 procent

Prodej osobních aut na hybridní pohon se letos od ledna do října zvýšil meziročně o 70 procent na 6610 vozů. Zájem o tzv. plug-in hybridy do zásuvky se zvýšil o 31 procent na 327 prodaných aut. Prodej nových elektromobilů stoupl o 22 procent na rekordních 649 aut. Vyplývá to z údajů Centra dopravního výzkumu a Svazu dovozců automobilů.

"Z pohledu registrací osobních plug-in hybridních vozidel máme za sebou rekordní měsíc. V říjnu bylo registrováno celkem 69 vozidel. Potvrzují se předpoklady, že český trh s elektromobily, respektive plug-in hybridy, dostane impuls vstupem automobilky s dlouhodobě nejvyšším počtem registrací. Z uvedeného počtu bylo 21 vozidel Škoda Superb iV," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič. Hybridní Superb tak druhý měsíc po svém uvedení získal podíl 30 procent.

V prodeji klasických aut na hybridní pohon, které dobíjí baterie za provozu a nikoliv ze sítě, dlouhodobě vede Toyota, na kterou připadá 53 procent všech prodávaných hybridů. Následuje Audi s téměř 1000 prodaných vozů a Mercedes Benz.

"V posledních dvou letech se potvrzuje, že plně hybridní pohon je pro stále více řidičů cestou k nízkoemisní a přitom uživatelsky přívětivé mobilitě. Momentálně prodáváme už 40 procent vozů Toyota a 90 procent vozů značky Lexus v hybridní variantě. Hybridy nabízejí nízkou spotřebu, plní emisní limity a zároveň jejich majitelé nejsou závislí na dobíjecí infrastruktuře. Přitom dle našich testů dokážou jezdit až 60 procent času ve městě a příměstských oblastech čistě na elektřinu," dodal ředitel Toyota Central Europe-Czech Martin Peleška.

Nejvíce elektromobilů prodává Nissan, Hyundai, Tesla a Volkswagen. Příští rok do statistik výrazně promluví Škoda i v této kategorii. Plánuje v příštím roce prodat v Česku nejméně 3200 aut na elektrický pohon, z toho 2500 vozů bude elektrické Citigo iV a zhruba 700 aut bude Superb iV.

Celkový prodej osobních aut v Česku od ledna do konce října klesl o sedm procent na 211.045 vozů. Majoritu 70 procent tvořily vozy na benzín.