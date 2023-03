Profese budoucnosti? Manažer pro inkluzi, ale i řidič náklaďáku

Raketový růst a vysoké výdělky. To je letošní prognóza pro nejperspektivnější profese na americkém trhu. Některé z nich jsou širšímu publiku v Česku dosud zcela neznámé, jiné se u nás teprve pomalu zabydlují. Vedle top manažerů a elitních analytiků se na špičce umístili i řidiči náklaďáků.

Roční příjem ve stovkách tisíc dolarů, tedy několika milionech korun. A další zářná budoucnost před nimi. To je výhled nejperspektivnějších povolání v USA, jak je pro zpravodajský web CNBC představili experti profesní sítě LinkedIn. Kromě identifikace nejrychleji rostoucích pracovních míst popsali také související trendy trhu. "Společnosti se nyní nacházejí ve fázi obnovy rovnováhy, narušené pandemií. Zaměřují se na to, jak si udržet zaměstnance a zvýšit příjmy, aby recese nezničila jejich podnikání," říká Andrew Seaman z LinkedIn, který se na největší profesní síti světa věnuje pracovním nabídkám. Do Česka tento trend zatím dorazil jen částečně. "Na tuzemském trhu zatím není situace taková, že by se firmy vyloženě předháněly v navyšování mezd nebo benefitů, avšak mnoho firem se snaží svým lidem alespoň dorovnat inflaci," říká headhunterka Tereza Černá ze společnosti R4U.

Jaké profese se tedy v USA budou v roce 2023 těšit největšímu růstu? Vybíráme první pětici z uvedeného žebříčku. Jako u mnoha manažerských a expertních pozic se pro ně používají původní anglické názvy, do češtiny je převádíme jen v případě, kdy nedochází k posunu významu.

1. Head of Revenue Operations

Tito manažeři dohlížejí na veškeré činnosti, které firmě generují zisky. Často úzce spolupracují s prodejními a marketingovými týmy, aby zajistili, že strategie uvádění produktů na trh podporují obchodní cíle a povedou k navýšení zisků. "Pokud firma hledá podobnou pozici, většinou se jedná o člověka přes finance, který má na starosti rozpočty, prognózy či analýzy s přesahem do cenotvorby," vysvětluje Tereza Černá. Tato pozice je v angličtině označována také jako "Chief Revenue Officer" nebo "Head of Revenue Management".

Platové rozpětí v USA za rok: 70 000 - 300 000 USD

2. Manažer pro analýzu lidských zdrojů

Tito analytici jsou zodpovědní za shromažďování, rozbor a vykazování veškerých údajů o zaměstnancích. Sledují např. výkonnost či demografické údaje. Ve firemním prostředí jsou známi také jako "People Analytics Manager" či "Talent Analytics Manager". "Zjednodušeně řečeno, jsou to analytici ve službách personálního oddělení, kteří často přicházejí z těch částí firmy, kde se zpracovávají data, například z financí. V Česku tato disciplína většinou nemá samostatného člověka a zastřešují ji lidé, kteří mají na starosti odměňování," přibližuje Tereza Černá.

Platové rozpětí v USA za rok: 41 600 - 122 000 USD

3. Manažer pro diverzitu a inkluzi

Manažeři diverzity a inkluze obvykle vedou tým lidí, kteří podporují rozmanitost a rovnost, začlenění do týmu či se snaží posilovat loajalitu zaměstnanců. "Ačkoli má v Česku inkluze poněkud kontroverzní přídech a je to zpolitizované téma, v byznysu jde o zavedený princip. Celá tato oblast je díky působení amerických firem na vzestupu. Důraz na ni kladou hlavně mezinárodní a bohaté společnosti," vysvětluje Tereza Černá.

Platové rozpětí v USA za rok: 60 000 - 145 000 USD

4. Řidič nákladního vozidla

Řidiči náklaďáků jsou samozřejmě zodpovědní za bezpečnou a efektivní přepravu zboží, ale také za pravidelnou kontrolu a údržbu svých vozidel. Jak se dostali mezi super kvalifikované manažery a odborníky? "Řidiči nákladních automobilů hrají klíčovou roli. Pomáhají společnostem řešit problémy dodavatelských řetězců, které se v důsledku pandemie ještě zhoršily," vysvětluje prestiž profese Andrew Seaman z LinkedIn.

Platové rozpětí v USA za rok (podle portálu Glassdoor): 53 000 - 120 000 USD

5. Employee Experience Manager

Česky lze přibližně přeložit jako Manažer zaměstnaneckých zkušeností. Tito manažeři dohlížejí na procesy, které podporují zapojení, pohodu a rozvoj zaměstnanců v organizaci, což může zahrnovat mj. školicí programy a mentorské iniciativy. "V Česku má zatím málo firem samostatnou pozici takto nazvanou a její činnosti většinou vykonávají lidé z oddělení lidských zdrojů. Na individuální úrovni pak pomáhají koučové," říká Tereza Černá.

Platové rozpětí v USA za rok: 55 000 - 125 000 USD