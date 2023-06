Prognóza: Českým e-shopům se do budoucna vyplatí hledat klientelu převážně v zahraničí

E-commerce boří hranice. Podle Eurostatu už třetina lidí běžně nakupuje od zahraničních firem a více než pětina nakupuje i mimo EU. Dle Grand View Research a Ameco Research překoná v budoucnu přeshraniční růst e-commerce ten globální více než dvojnásobně. V roce 2030 se očekává, že se zahraniční e-commerce prodej dostane ze současných 16 % na 37 % celkových e-commerce prodejů. Poskytovatel profesionálních hostingových služeb vshosting~, který provozuje více než 60 % českých a slovenských e-shopů, dále potvrzuje, že u svých e-commerce klientů pozoruje rychle rostoucí zájem o expanzi na zahraniční trhy, a to i mimo EU.



I když patří segment e-commerce k jednomu z nejsvižněji rostoucích odvětví, které očekává svůj rozvoj i letos, lze s určitostí pozorovat přeci jen notnou dávku ochlazení. Prakticky hned na úvod nového roku zaznamenal e-commerce trh snížení poptávek, a nezachránily to ani lednové povánoční výprodeje. Na trhu se však objevily známky zlepšení prakticky velmi brzy -⁠už na začátku února po oznámení poklesu cen energií. Zvýšený zájem zákazníků o online nákupy se pak projevil i v březnu.

Obecné ustrnutí online přišlo po covidovém boomu i vlivem inflace. Právě dubnové zpomalení meziroční inflace na 12,7 procenta bylo pro analytiky překvapením, trh i Česká národní banka očekávali hodnotu vyšší. Snaha o příliv nových klientů je pro e-shopy nikdy nekonečným bojem, který je v posledních měsících stále těžší. Aktuálně je stále více e-shopů v procesu hledání nových cest, mezi které patří zejména získávání klientů v zahraničí. To se začíná jevit jako jedna z nejúspěšnějších strategií, což potvrzuje sama na sobě firma vshosting~, která poskytuje hostingové služby více než 60 % české e-commerce. Nejen, že sama úspěšně expandovala přes hranice do Maďarska a dalších zemí, ale také nejlépe vidí u svých klientů, jak jim expanze přes hranice pomohla.

Zejména firmy, které už svou domácí bázi vytěžily, mohou díky expanzi do zahraničí obnovit svůj růst. A to až řádově na stovky procent. "Mnoho e-shopů hostujících u nás v průběhu let vyrostlo tak, že v České republice už neměli mnoho prostoru pro další vývoj. Expanze za hranice pro ně byla logickým dalším krokem, a díky tomu často znásobili svůj obrat," říká David Lintimer, obchodní ředitel společnosti vshosting~ a pokračuje: "Zahraniční expanze není pro e-shopy jen příležitostí, ale nese s sebou také řadu nástrah. Vykročení za hranice vyžaduje finanční investici, často i nábor lokálních zaměstnanců, a navíc e-shopy musí zohlednit i technickou stránku jako jsou například jazykové mutace webu atd."

Základem každé úspěšné expanze je především detailní průzkum trhu. Zapomenout se samozřejmě nesmí na profesionální SEO překlad a lokalizace textů, efektivní nastavení PPC kampaní a zbožových srovnávačů a dobře nastavenou logistiku.

"V Meest Post vidíme neustálý zájem firem o vstup na nové trhy, bojují však s logistikou. Díky našim řešením se o ni nemusí vůbec starat, a to ať už jde o velkou platformu nebo malého prodejce. Zajišťujeme doručování zásilek do České republiky, Polska a na Ukrajinu. Právě Ukrajina je z logistického pohledu velmi zajímavý trh, protože vývoz je tam osvobozený od DPH a příjemce na Ukrajině neplatí žádné dovozní poplatky při hodnotě zásilky do 150 eur," doplňuje Piotr Marciniszyn, člen správní rady Meest Post, která je poštovním operátorem poskytujícím logistické a poštovní služby pro fyzické a právnické osoby, včetně e-shopů.

"Při expanzi e-shopu mimo ČR nestačí jen přeložit web a spustit reklamy v dané zemi. Je potřeba si rozmyslet, jak technicky jazykovou mutaci vyřešit, jak se postavit k práci s cookies i jak zajistit, aby se váš web načítal rychle zákazníkovi třeba v USA. S tím vším našim klientům pomáháme," zakončuje Lintimer.