Prostor v okolí Intercontinentalu čekají změny

Prostor v okolí pražského hotelu Intercontinental na Starém Městě čekají úpravy, které zahrnují rozšíření veřejných prostranství kolem budovy, propojení Pařížské ulice s nábřežím a zlepšení dopravní situace. Součástí plánu je stavba v jihovýchodní části přilehlého náměstí Miloše Formana. Řekl to ředitel nových investic investiční kanceláře R2G Jakub Dyba, podle kterého je v plánu i rekonstrukce interiérů brutalistické stavby. Vnější podoba má zůstat zachována.

Hotel v památkové rezervaci letos v lednu koupili přes R2G miliardáři Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera od slovenské skupiny Best Hotel Properties. R2G na podobu úprav uspořádala soutěž, ve které uspělo české architektonické studio TAK vedené Markem Tichým. Připravilo studii, na jejímž základě nyní vznikne dokumentace pro povolení stavby, o něž chce společnost požádat co nejdříve. Dyba uvedl, že první odhady nákladů na úpravy okolí hotelu jsou 30 milionů eur (765 milionů korun).

Oblast by se podle představ nových majitelů měla propojit a otevřít lidem. Projekt počítá s tím, že se stávající krytý bazén hotelu přesune a na jeho místě vznikne nové náměstí mírně pod úrovní Pařížské ulice. To bude tunelem skrz val nábřeží propojeno s Vltavou. "Je to faktické prodloužení Pařížské až k řece," uvedl Dyba. Prostor před vchodem do hotelu se má změnit na městskou třídu s alejí stromů a obchodním parterem a na střeše přemístěného bazénu má vzniknout zelená terasa se zahrádkou nové restaurace.

Kromě toho projekt navrhuje stavbu proskleného objektu na náměstí Miloše Formana na rohu Pařížské a Bílkovy ulice. Možnost zástavby na piazzetě v minulosti vyvolala odpor odborníků a veřejnosti. Projekt majitelů hotelu počítá s tím, že na novou budovu s půdorysnou plochou 380 metrů čtverečních budou navazovat další drobné objekty, ve kterých mají být obchody, kavárny či kulturní prostory. Na samotném náměstí, které má podle projektu plochu 4600 metrů čtverečních, chtějí majitelé vybudovat památník československého filmu.

Jedním z hlavních důvodů, proč společnost vybrala návrh českých architektů, je podle Dyby výrazné rozšíření prostranství, která jsou přístupná veřejnosti. Jejich plocha se má zvýšit o 40 procent. "Vnímáme, že je to citlivé téma a tento prvek se nám zdál velmi důležitý," uvedl. Dodal, že plán počítá s výsadbou zeleně, zelenými střechami a vodními prvky.

Podstatné je podle něj také zlepšení dopravy. "Návrh odklání vjezdy a výjezdy do garáží z náměstíčka, takže doprava nebude obtěžovat lidi jako doposud. Řeší také chaotické parkování na piazzetě," uvedl. Do garáží by se řidiči podle projektu měli nově dostat z Dvořákova nábřeží. Z náměstí má rovněž zmizet objekt ventilace garáží, který nyní zabírá velkou jeho část.

Dyba dále řekl, že změny čekají i fungování hotelu. R2G podle něj nyní finalizuje dohodu s novým operátorem hotelu. Pak přijde na řadu příprava projektu rekonstrukce interiérů. Vzhledem k tomu, že majitelé chtějí zachovat původní podobu brutalistické budovy z roku 1974, se změny nedotknou její vnější podoby.

Návrh ocenil první náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za TOP 09). "Těší mě, že tato vysoce kvalitní architektura od týmu architekta (Karla) Filsaka (spoluautor návrhu hotelu) je znovu v českých rukách. Vlastníci jsou pro mne zárukou, že hotel nepotká stejný osud jako Transgas," sdělil.