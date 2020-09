Provoz barů a nočních klubů v centru Prahy se majitelům nevyplatí

Barům a nočním klubům v centru Prahy se kvůli stále přísnějším restrikcím nevyplatí mít otevřeno. Další zkrácení provozní doby by pro některé znamenalo provoz na dvě hodiny denně. Propad návštěvnosti prohloubilo také zařazení ČR na seznam rizikových oblastí řadou evropských států.

Pražský klub Goldfingers na Václavském náměstí běžně otevírá ve 20:00. Od neděle do čtvrtka byl v provozu do 05:00, v pátek a sobotu o hodinu déle. Od 9. září, kdy hygienici nařídili zákaz vstupu veřejnosti do stravovacích zařízení mezi půlnocí a 06:00, respektoval omezení a provoz zkrátil na čtyři hodiny. Podle mluvčí klubu Jany Brodanové otevřít dříve nemá smysl, zároveň otevřít na dvě hodiny je také nesmyslné. "Vzhledem k nárůstu paniky v České republice a k umístění do skupiny rizikových států se návštěvnost v září pohybovala kolem deseti procent oproti minulým rokům. Podpora státu pro tento sektor je téměř nulová," řekla.

Pokud se situace neuvolní, provoz ukončí Čili bar na Starém Městě. "Z hlediska nákladů je to pro nás už neúnosné, v zásadě provoz dotujeme od března," uvedl za bar Ondřej Urban. Lidé podle něj nemají chuť se večer vypravovat do centra právě kvůli tomu, že se zavírá brzy. Chybějí turisté a lidé, kteří mají kanceláře v centru, pracují z domova. "Opatření jsou nesystémová, nepřehledná a stále se měnící. To ve výsledku přispívá ke zmatku a chaosu. Celou společnost to dost obtěžuje a jen přispívá k nechuti cokoliv řešit a hlavně sledovat neustále, co právě se má a co se musí," dodal.

Ministerstvo zdravotnictví od 24. září do 7. října nařídilo restauracím a barům zavřít už ve 22:00. Občerstvení mohou do 06:00 prodávat jen přes výdejní okénka. Od minulého pátku navíc stravovací zařízení nesmějí vpustit do svých prostor více lidí, než kolik mají míst k sezení. Zkušenosti ze zahraničí i z tuzemska podle dřívějších vyjádření ministerstva ukázaly, že bary se často staly ohnisky nákazy, odkud se dál šířila.