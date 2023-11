Průkopnický Hyundai IONIQ 5 N byl jmenován „Autem roku“ podle TopGear.com

Elektrický hyper hatchback Hyundai IONIQ 5 N má za sebou bouřlivý start korunovaný ziskem ocenění Car of the Year (Vůz roku) v anketě TopGear.com Awards 2023.

IONIQ 5 N byl odhalen na letošním červencovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde se dočkal všeobecně nadšeného přijetí jako vzrušující nová alternativa pro automobilové nadšence, kteří chtějí elektrifikovat svou vášeň pro řízení na silnicích i závodních okruzích. IONIQ 5 N je současně také průkopnickým technologickým projektem pro elektromobilovou budoucnost divize Hyundai N.

Vysokovýkonný model kombinuje globální modulární platformu pro elektromobily E-GMP (Electrified-Global Modular Platform), kterou používá standardní IONIQ 5 - Světový vůz roku 2022 - s technologiemi a odbornými znalostmi značky N pocházejícími z motorsportu. A právě neochvějné zaměření na maximální potěšení a vzrušení za volantem je tím, co přesvědčilo tým odborníků TopGearu, aby tento vůz vyhlásili jako nejlepší model uplynulých 12 měsíců.

Redaktor TopGearu a porotce ankety Car of the Year, Paul Horrell, uvedl: "Inženýři společnosti Hyundai chtěli, aby IONIQ 5 N vyvolával stejný pocit jako okázalý sportovní vůz na benzin, ale nakonec se nadchli pro možnosti, které nabízí elektrifikace. Využili výhody digitálních systémů elektromobilu, aby mohli poskytnout obrovské množství nastavitelných parametrů. Vůz v důsledku toho předvádí na silnicích i závodních okruzích to, co byste od velkého elektromobilu nikdy nečekali… překonává očekávání ohromujícím způsobem. Zapomeňte na vysvětlující dodatky jako ‚na elektromobil‘ - tohle je obrovská zábava, tečka. Tento vůz začíná psát novou kapitolu ve vývoji elektromobilů, což znamená i novou kapitolu ve vývoji automobilu jako takového."

IONIQ 5 N je po modelu i20 N z roku 2021 druhým vozem Hyundai N v průběhu tří let, který slaví v anketě TopGearu úspěch v podobě ocenění "Auto roku".

Till Wartenberg, Viceprezident a vedoucí značky N a divize motorsportu, Hyundai Motor Company, uvedl: "Zisk ocenění pro Auto roku 2023 podle portálu TopGear je důkaz naší vášně pro inovace a závazku zákazníkům, které jsou pro značku Hyundai N vlastní. IONIQ 5 N posouvá hranice technologií, výkonu a elektrifikace, a nabízí nejen vzrušující zážitky na závodním okruhu i mimo něj, ale také plně elektrickou jízdu plnou emocí. Jsme poctěni, ale zároveň zůstáváme odhodlaní i nadále nabízet vysoké výkony všem."

Mezi spoustou klíčových technicky pokrokových prvků v konstrukci modelu IONIQ 5 N, které přesvědčily porotce, je systém pohonu poskytující vysokou úroveň výkonu spolu s vylepšeným chlazením sady akumulátorů a mimořádně výkonnými brzdami. Elektromotory modelu IONIQ 5 N se dokážou roztočit až na 21 000 otáček za minutu, přičemž za normálních podmínek dodávají nejvyšší výkon 609 k, nebo až 650 k při aktivované funkci N Grin Boost (NGB), která maximalizuje akceleraci po dobu až 10 sekund. Zrychlení z 0 na 100 km/h lze dosáhnout za 3,4 sekundy, zatímco na závodním okruhu může IONIQ 5 N jet nejvyšší rychlostí 259 km/h.

Nezapomenutelné zážitky z jízdy zaručuje řada vylepšení včetně vyztuženého systému řízení, který zlepšuje zpětnou vazbu, elektronicky řízeného odpružení, jež přizpůsobuje tuhost odpružení jízdnímu režimu, a souboru sofistikovaných elektronicky řízených technologií v rámci platformy E-GMP. Mezi zajímavosti patří také N Pedal, inteligentní softwarová funkce, která zajišťuje okamžité reakce vozu při změně směru jízdy a zvyšuje citlivost pedálu plynu pro ještě větší potěšení při průjezdech zatáčkami, a systém N Torque Distribution umožňující zcela variabilní rozdělování točivého momentu mezi přední a zadní nápravu.

IONIQ 5 N stanovuje mezi výkonnými elektromobily nová měřítka také z hlediska emocionálního zapojení řidiče, a to díky funkci N e-shift, jež simuluje osmistupňovou dvouspojkovou převodovku používanou ve vozech N poháněných spalovacím motorem, a systému N Active Sound+, který poskytuje podmanivý zvukový doprovod umocňující nesmírné výkony tohoto elektromobilu.

Zákazníci v České republice mohou IONIQ 5 N objednávat za ceny začínající od 1 799 990 Kč.

Titul "Auto roku" od portálu TopGear.com je nejnovějším oceněním pozoruhodné produktové řady značky Hyundai, která si v uplynulém roce připsala na své konto řadu dalších vyznamenání. V dubnu byl Hyundai IONIQ 6 vyhlášen "Světovým vozem roku", "Světovým elektromobilem roku" a "Světovým automobilovým designem roku", čímž vyrovnal úspěch modelu Hyundai IONIQ 5 z roku 2022.