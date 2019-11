Průměrná sazba hypotečních úvěrů klesla na 2,50 procenta

Průměrná sazba hypotečních úvěrů v říjnu klesla na 2,50 procenta, což znamená pokles o 0,1 procentního bodu proti minulému měsíci. Od počátku roku 2019, kdy sazby překonaly hranici tří procent, je to pokles o 0,54 procentního bodu. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů za říjen 2019.

"Bankovní domy vzaly hypoteční trh útokem a snížily úrokové sazby. Dobrou zprávou je, že pokles nebyl jen marketingovým trikem, ale dochází k němu i při reálných žádostech. To potěší nejenom klienty, kteří uvažují o vlastním bydlení, ale i ty, kteří úvěr mají a končí jim v nejbližších měsících fixace úrokové sazby," komentoval vývoj hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

Na mezibankovním trhu to podle něho kvůli ohlášení dalšího kvantitativního uvolňování od Evropské centrální banky také nevypadá na nějaké zdražování, tudíž by současný trend snižování úrokových sazeb hypotečních úvěrů mohl nějakou dobu vydržet.

České sazby se ale odvíjejí zejména od rozhodnutí České národní banky a pohybem domácích úrokových sazeb, v některých případech i výnosem splatnosti desetiletého státního dluhopisu. "Sazby jsou nyní beze změny a bude záležet jen na rozhodnutí bankovní rady ČNB, zda do konce roku s nimi bude ještě nějak hýbat. S ohledem na vývoj výnosu státních dluhopisů je možné čekat i další mírné snížení sazeb," domnívá se Novák.

Broker Consulting Index hypotéčních úvěrů sleduje vývoj hypotečních úvěrů od ledna 2015, kdy průměrná sazba byla na 2,45 procenta. Nejnižší hodnotu vykázal Index v prosinci 2016, kdy sazby klesly pod dvě procenta na 1,77 procenta.

Z pohledu úrokových sazeb je velice zajímavý postupný růst obliby delších fixací úrokových sazeb, jak dokládá Broker Consuting FIXIndex. V Česku je dlouhodobě nejpopulárnější fixace úrokových sazeb na pět let, ale v posledních třech letech postupně roste obliba fixací na sedm či deset let. "Postupná obliba delších fixací úrokových sazeb je patrná až od roku 2016, kdy úrokové sazby klesly na historické minimum. Ti, co si prozíravě zafixovali sazbu pod dvě procenta alespoň na sedm let, mohou nyní klidně spát," podotkl Novák.