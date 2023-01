Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů byla v prosinci nejvyšší za pět let

Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů loni v prosinci vzrostla na 9,49 procenta, což byla nejvyšší hodnota za posledních více než pět let. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů. Na začátku roku 2022 se index pohyboval o 3,39 procentního bodu níže.

"Broker Consulting Index se během prosince vrátil na vzestupný trend," uvedla analytička úvěrů Broker Consulting Michaela Pudilová. Podle ní se tak potvrdily předpovědi analytiků, že hodnota spotřebitelských úvěrů poroste do konce loňského roku, přičemž uvedený ukazatel může až na občasné propady posilovat také v první polovině letošního roku.

Zdražování bude podle Pudilové nejspíše pokračovat, i když už ne takovým tempem jako loni. Důvodem jsou především rostoucí ceny energií, které se začnou více projevovat začátkem letošního roku. "Se zvyšujícími se cenami zboží a služeb se proto můžeme setkávat nadále. To vše může mít samozřejmě dopad na sazbu spotřebitelských úvěrů," doplnila. Pudilová v této souvislosti upozornila na to, že je třeba důkladně zvážit, do jaké míry pravidelné splátky úvěrů zatěžují rozpočty domácností a zda je budou schopny splácet i v obtížnějších časech.

"Vývoj spotřebitelských úvěrů ovlivní samozřejmě rovněž to, jaké budou v příštích měsících úrokové sazby. Podle aktuálních výhledů by mohly zůstat relativně stabilní," uvedla Pudilová a doplnila, že jejich případný pokles v závislosti na vývoji inflace a celkovém stavu české ekonomiky se očekává nejdříve ve druhé polovině letošního roku.

Hodnota Broker Consulting Indexu od konce roku 2017 v podstatě stagnovala, když se držela v rozmezí od více než 5,5 do téměř osmi procent. Od počátku loňského roku, kdy byla na hodnotě 6,1 procenta, pak postupně s výjimkou listopadového propadu rostla.