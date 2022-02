První potravinový e-shop u nás Tesco Online nákupy slaví desetileté výročí, nákupy nyní doručuje v den objednání téměř ve všech lokalitách

Začátkem roku 2012 společnost Tesco jako první maloobchodní řetězec v České republice spustila nakupování přes internet. S rozvozem Tesco začínalo v Praze, Brně a Středočeském kraji, dnes je služba dostupná ve 13 krajích České republiky, přičemž téměř ve všech oblastech dnes už nabízí doručení nákupu ve stejný den.

Zákaznici, kteří mohou už od roku 2014 objednávat zboží také přes mobilní aplikaci, oceňují zejména širokou nabídku produktů, které znají z kamenných prodejen a které jsou online dostupné za stejné ceny. Službu dnes využívá 2,7 milionu domácností po celé České republice a neustále se rozvíjí. Některé věci se však nemění - stálicemi mezi oblíbenými produkty zůstávají rohlík, okurka hadovka, mléko a banány.

"Od spuštění e-shopu v roce 2012 jsme zaznamenali 5000% nárůst objednávek. Během deseti let jsme rozvezli nákupy o hmotnosti 120 000 tun. Aktuálně u nás patříme mezi přední hráče na poli online nákupů a v krátkodobém měřítku bychom se chtěli dostat na 10% podíl online nákupů na našich celkových tržbách," říká Patrik Dojčinovič, provozní ředitel Tesco pro ČR s tím, že nyní služba pokrývá populaci čítající kolem 6 milionu obyvatel a objednávky zákazníkům rozváží z 18 svých provozoven.

Od prvního testování na podzim 2011 služba prošla značným vývojem. Původně se strategie Tesca pro online prostředí soustředila na plánované větší nákupy, které dodnes tvoří základ jeho online businessu. Během loňského podzimu však došlo také na zkrácení doby mezi objednávkou a doručením nákupu. Služba doručení v den objednání je po úspěšném uvedení v hlavním městě Praze od letošního února dostupná ve většině rozvozových oblastech kromě Přerova, Jihlavy a Děčína.

"Dlouhodobě se soustředíme zejména na plánované nákupy. Naši hlavní skupinu zákazníků tvoří ženy s dětmi, které objednávají své nákupy nejčastěji v pátek. Chtěli jsme však vyjít vstříc také zákazníkům, kteří potřebují pomoct s řešením nějaké neočekávané situace. Ti mohou využít jednak službu doručení v den nákupu nebo případně expresní doručení do třiceti minut, které realizujeme s našimi externími partnery Bolt, Wolt a Dáme jídlo z prodejen Tesco Expres a Žabka," doplňuje Dojčinovič.

Pokud si zákazník nevybere vhodný slot pro doručení svého online nákupu, může si připravené zboží objednat a ještě v den objednání sám vyzvednout v rámci služby Klikni a Vyzvedni.

Tesco Online nákupy nabízí široký sortiment čítající dnes více než 16 000 produktů, a to za stejné ceny jako v kamenných obchodech. Nejedná se pouze o potraviny, došlo k rozšíření sortimentu spotřebního zboží, který zahrnuje domácí potřeby, papírnictví, malé domácí elektrospotřebiče, baterie nebo hračky pro děti. Na rozdíl od jiných e-shopů online obchod Tesco funguje na tzv. store pick modelu. Zboží objednané zákazníky je vybíráno a distribuováno přímo z obchodů tzv. pickery.

Zvětšení podílu online nákupů na svých tržbách chce společnost dosáhnout nejen dalším rozšiřováním rozvozových oblastí v lokalitách, kde Tesco službu zatím nenabízí, ale také zaváděním dalších novinek, například v podobě možnosti využívání benefitů v rámci vlastního věrnostního programu nebo prioritizováním ekologických nákupů bez tašek.

Souhrn klíčových milníků služby Tesco Online nákupy:

• Testování služby online nákupů proběhlo již v říjnu 2011 na vzorku přibližně 3 000 uživatelů.

• Pilotní projekt iTesco byl spuštěn začátkem roku 2012 v Praze. Následně se rozšířil do Brna a v roce 2013 do Středočeského kraje, později do dalších lokalit: Liberec, Kolín, Mladá Boleslav, Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. V roce 2015 služba obsluhovala zákazníky v sedmi krajích a dále se rozšiřovala například na Ostravsko, Zlínsko, Vysočinu, do Ústeckého a Jihočeského kraje. Dnes je služba dostupná ve 13 krajích ČR 6,4 milionům zákazníků.

• V roce 2013 byla spuštěna další alternativní služba pro online nákupy Klikni & Vyzvedni, kdy si zákazník připravený nákup, který si objedná online, vyzvedne vlastním autem.

• Tesco Online nákupy čtyřikrát zvítězily v anketě Nejdůvěryhodnější značka v kategorii Potravinové e-shopy (v letech 2016, 2017, 2018, 2019).

• V roce 2014 byla spuštěna mobilní aplikace vývojářského studia Anywhere pro všechny dostupné platformy: iOS, Android, Windows Phone a Windows. Mobilní aplikaci dnes využívá 13 % zákazníků.

• E-shop od počátku funguje na tzv. store-pick modelu, kdy pracovníci Tesca zboží vybírají a balí přímo na prodejně. Prvními distribučními centry se staly prodejny na Zličíně, v Letňanech a na Skalce.

• Zákazníci mohou na Tesco Online nákupy nakupovat zboží za stejné ceny jako v kamenných prodejnách.

• V roce 2020 byla spuštěna služba Tesco Zásilka, kdy se jednalo o předem daný balíček trvanlivých potravin pro ty, kteří nemohli v době lockdownu do obchodu.

• Během loňského podzimu Tesco Online nákupy spustily možnost doručení nákupu v den objednání v hlavním městě. Od února 2022 je tato služba dostupná téměř ve všech rozvozových oblastech kromě Přerova, Jihlavy a Děčína.

• K zásadnímu navýšení (zdvojnásobení) kapacity závozů došlo díky spolupráci s externím dodavatelem - logistickou službou DoDo.

• Ve spolupráci s Bolt, Wolt a Dáme jídlo společnost nabízí expresní doručení do 30 minut z pražských prodejen Tesco Expres a Žabka.

• Došlo k rozšíření sortimentu spotřebního zboží - sortiment pro domácnost, papírnictví, malé domácí elektrospotřebiče, elektrické výrobky pro osobní péči, baterie, žárovky a hračky pro děti. Celkem je na e-shopu k dispozici 16 000 produktů.

• Součástí e-shopu je také Online Baby klub - členové získají přístup k prémiovým nabídkám a slevám pro sebe i svou rodinu.

• Zákazníci si dnes mohou zvolit možnost doručení bez náhrad a doručení nákupu bez tašek.

Zajímavosti a čísla o Tesco Online nákupech:

• Oblasti s největším počtem online nákupů: Praha, Brno, Plzeň

• Aktuální počet zákazníků: 2,7 milionů domácností

• Průměrný denní počet naježděných kilometrů jedné dodávky: 178 km

• Nejtěžší nákup: 925 kg (96 % položek tvořily vody a džusy)

• Nejlehčí nákupy: 0,011 Kg (Sazka los); velký balíček pomoci; Sandisk Ultra Micro SDXC UHS-I karta s adaptérem 64 GB, Sazka adventní kalendář nebo přípravek proti klíšťatům Bob Martin Clear Dimethicone Spot On pro střední a velké psy