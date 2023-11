Psaním se živí více ženy. Textují se hlavně weby, ukázal výzkum

Copywriteři, textaři, psavci. Sami si říkají "kopíci" a tvoří komerční texty. Mladý obor, kterému se v Česku věnují stovky lidí, zmapoval první výzkum s více než stem respondentů. Z něj mj. vyplývá, že copywriteři textují hlavně weby a blogy, často pracují na volné noze a v oboru silně převažují ženy.

Do internetového dotazníku se na stránkách projektu Nejlepší copywriter v červenci a srpnu 2023 zapojilo 105 respondentů. Vyplynulo z něj, že v oboru se realizují hlavně ženy. "Na jednoho muže připadají zhruba dvě a půl ženy," uvádí autor studie Pavel Šenkapoun, copywriter, blogger a autor nejznámější české oborové publikace Webcopywriting pro samouky. "Zároveň tři čtvrtiny hlasujících uvedly, že pracují na volné noze." To potvrzuje i Tereza Černá ze společnosti R4U, která se specializuje na vyhledávání talentů: "Typický kopík pracuje na IČO a má několik klientů. Ve firmách ale působí další pozice, které na copywritingu stojí, např. PR specialista, content manager, product manager, specialista digitálního marketingu či sociálních sítí. Vyloženě copywritera aktuálně hledá na internetu jen v Praze téměř padesát firem, což je z hlediska lidských zdrojů velmi slušné číslo a svědčí o atraktivitě profese." V průzkumu dále 65 % účastníků uvedlo, že si vydělávají sami a nejsou součástí týmu. Na druhou stranu každý desátý tvrdí, že řídí skupinu copywriterů, a to o velikosti od dvou do deseti kolegů.

Webovky, blogy, slogany i videa

Z odpovědí též vyplývá, že je komerční psaní relativně mladý obor - čtyři z deseti copywriterů jsou v něm pět a méně let a pouze 15 % udává delší než desetiletou zkušenost. Píší nejčastěji texty na web (75 %), na blogy (59 %) a na sociální sítě (54 %). Menší část tvoří slogany a názvy (27 %) či navrhuje scénáře k videím (19 %). Specifickou sortou jsou autoři scénářů ke komerčním či výukovým videím. "Zajímavá je rozmanitost témat, se kterými se při práci setkáte. Vyžaduje to studium nejrůznějších oborů. Jeden týden píšete text pro film o technologickém zpracování ohnivzdorných kabelů, další týden o výhodách studia přírodovědných oborů na univerzitě, a následně pro muzeum připravujete text k naučnému videu o tom, jak se odlévala bronzová sekyrka před čtyřmi tisíciletími," říká Václav Kodým z agentury PR.AG, který se tvorbou takových scénářů zabývá.

"Nabíjí" je radost z psaní, štve rutina a administrativa

Na své práci oceňují textaři nejvíce kreativitu, rozmanitost, volnost a práci z domova. Dále se však odpovědi rozcházejí. Některým se líbí, že se mohou učit stále nové věci, jiní s oblibou mluví o své specializaci: co jim jde nejlépe nebo na co se chtějí zaměřit v budoucnu. Někoho "hřeje" vlastní úspěšný text, další chce klientům pomoci. Několik copywriterů pošilhává po dráze spisovatele: "dopsat vlastní knihy", "psát pro sebe", mít vlastní blog. Pouze jednotlivci poukazovali na peníze ("jinak bych byl novinářem"). Na rozmanitost povolání poukazovaly odpovědi, které si vychvalovaly svatební copywriting či spolupráci se sexshopy. Nelibost na druhou stranu vzbuzují rutina a stereotypy (typicky spojené s údržbou sociálních sítí), stejně jako administrativa a čekání na proplacení faktur. Časté byly stížnost nad neexistujícími, neúplnými či pozdně dodanými podklady.

Staré dobré slovníky zatím porážejí umělou inteligenci

Téměř polovina respondentů udává, že vedle češtiny píše i v angličtině. Zhruba třetina si své texty i překládá. Texty si korigují buď sami, nebo s pomocí profesionálního korektora. Používají textové editory: jedna polovina má v oblibě Word, druhá upřednostňuje Google Doc. Předmětem šetření bylo v neposlední řadě i to, zda a nakolik copywriteři sahají k rozličným pomůckám a nástrojům, které jim jejich práci ulehčují. Největší úzus panuje na Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, k níž sahá alespoň jednou za měsíc 74 % respondentů, 45 % z nich využije alespoň jednou do měsíce nástroje Korpusu (provozuje Ústav Českého národního korpusu při FF UK) a 63 % vezme za vděk dalšími online slovníky (např. slovníkem synonym). Menší skupinka se hlásí k DeepL, vzácné jsou pak odkazy na slovník nářečí, starší "archaické" slovníky, Rymy.cz, Rýmovač či projekt Čeština 2.0. Přibližně každý třetí používá snippet optimizer (Seomofo, Google SERP).

Průzkum proběhl s využitím chatovacího robota Copybota z dílny společnosti Feedyou.