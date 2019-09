Recese by do Británie mohla přijít ještě před brexitem

Pro britské hospodářství klíčový sektor služeb zeslábl minulý měsíc více, než se čekalo. Vyplynulo to z údajů společnosti IHS Markit, která zveřejnila svůj index nákupních manažerů (PMI). Podle odhadu firmy tak britský hrubý domácí produkt (HDP) ve třetím čtvrtletí klesne o 0,1 procenta. Do Británie by tak mohla přijít ještě před jejím odchodem z Evropské unie první recese od skončení finanční krize, shrnuje agentura Bloomberg.

Index nákupních manažerů pro sektor služeb minulý měsíc klesl na 50,6 bodu, a dostal se tak níže, než očekávali ekonomové, kteří odhadovali hodnotu 51 bodů. Hodnota pod 50 body by už znamenala pokles aktivity. Očekávání podniků ohledně budoucího vývoje se snížilo na nejnižší úroveň od doby bezprostředně po referendu o brexitu v roce 2016.

"Obchodní aktivity v sektoru služeb se v srpnu téměř zastavily, protože vystupňované obavy spojené s brexitem srazily výdaje podniků i spotřebitelů," řekl agentuře Bloomberg hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson.

Už počátkem tohoto týdne data ukázala, že výroba v Británii je v nejhorším poklesu od roku 2012, zatímco stavebnictví kleslo už čtvrtý měsíc za sebou. Většina analytiků oslovených agenturou Bloomberg nicméně stále předpovídá, že hospodářství během tří měsíců do konce září oživí. Částečně by to mohlo souviset s dalším vytvářením zásob před datem 31. října, kdy by Británie měla opustit Evropskou unii.

Ve druhém čtvrtletí oslabila britská ekonomika o 0,2 procenta oproti předchozím třem měsícům. Vykázala tak první pokles od roku 2012. Recese se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.